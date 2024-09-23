На Западе дали осторожный прогноз: приблизит ли Генассамблея ООН мир в Украине

Из-за ожесточенных войн в Украине, на Ближнем Востоке и в Судане ООН, на заседание которой собираются мировые лидеры, придется проделать большую работу, чтобы доказать свою значимость в опасно разваливающемся мире. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".

Роль Генеральной Ассамблеи ООН. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, 140 мировых лидеров встретятся в Нью-Йорке на ежегодное заседание ООН. С момента их последней встречи война разразилась на Ближнем Востоке и угрожает расшириться, конфликт в Судане усилился, а война в Украине не только на остановилась, но и дет по эскалационной составляющей. Россияне пытаются захватить все новые и новые территории. Мирные граждане продолжают страдать от постоянных обстрелов.

Авторы материала прогнозируют, что лидеры стран будут позировать перед камерами и рассказывать о своих заслугах. Но Генеральная Ассамблея ООН также является шансом для мировых лидеров встретиться, обсудить споры и выработать консенсус для решения мировых проблем.

В публикации сказано, что по случаю заседания ООН союзники, соперники и заклятые враги несколько дней будут находиться в одном месте. Их встреча добавит определенный "тупик на остров Манхэттен", но также остается возможность прогресса.

"Президент Ирана пройдет теми же коридорами, что и премьер-министр Израиля. Лидер Украины Владимир Зеленский будет там одновременно, что и правая рука Владимира Путина на мировой арене, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Всегда есть надежда на примирение. Но нынешние перспективы мрачные. Созванная ООН дипломатия полностью провалилась в попытке обратить вспять российскую агрессию в Украине, как и западные санкции не смогли ее сдержать", — констатируют авторы статьи.

Как отмечается, некоторые страны открыто поддерживают нарушение Москвой основополагающих принципов ООН, другие — закрывают на это глаза или извлекают выгоду из войны. Аналогично ситуация с Суданом — разные страны поддерживают ту или иную сторону и не могут положить конец разрушительному конфликту.

По мнению авторов, многих участников встречи больше всего пугает война в Газе и то, что конфликт на Ближнем Востоке входит в новую фазу. Прелюдией к этой встрече стала небывалая неделя убийств и таинственных атак с использованием электронных устройств в Ливане, а также усиливающаяся перестрелка между Хезболлой и Израилем. Пока лидеры собираются в Нью-Йорке, сохраняется вполне реальная опасность возникновения регионального ближневосточного пожара, акцентирует Sky News.

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