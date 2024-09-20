Может ли мандат ООН вынудить РФ вывести войска из Крыма: о чем говорит эта идея

На состоявшейся 13-14 сентября 20-й ежегодной встрече YES в Киеве министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не видит, как можно мирно договориться о демилитаризации оккупированного Крыма. Он отметил, что остров является принципиальным для Украины и России, поэтому предложил передать его под опеку миссии ООН. Может ли мандат ООН вынудить РФ вывести войска из Крыма? Почему появляются такие предложения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Крым. Фото: из открытых источников

Крым под опекой миссии ООН с проведением "честного" референдума – утопическая идея

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина так прокомментировала ситуацию:

"Вопрос Крыма болезненный и крайне сложный. И, если бы не мощное сопротивление Украины во время широкомасштабного вторжения, то о Крыме в принципе можно было бы забыть. Сейчас ситуация иная и есть определенное поле для дискуссии, но каждый вариант имеет скудные шансы стать компромиссным. Предложенный Радославом Сикорским вариант с передачей Крыма под опеку миссии ООН с последующим проведением "честного" референдума – это утопическая идея с учетом реальности, а главное – эффективности ее применения. Если оставить за скобками очевидный факт, что эта идея является стратегией умиротворения агрессора, то можно назвать несколько причин неосуществимости этого плана".

Во-первых, замечает эксперт, даже, если на такой вариант по каким-либо причинам согласилась бы Украина, он абсолютно неприемлем для России, ведь в Крыму находится ее стратегический объект – военно-морская база черноморского флота.

"Во-вторых, если бы на такой вариант по каким-либо причинам согласилась бы Россия, то лишь для того, чтобы превратить в фарс и абсурд мандат ООН. Войска из Крыма она не выведет и даже не загонит их в пункты постоянной дислокации в Севастополе. В-третьих, все международные организации, включая ООН, по состоянию на сегодняшний день полностью себя дискредитировали, они институционально не могут выполнять взятые на себя функции и обязательства. Их фасадная деятельность доживает последнее время. Поэтому закладывать десятилетний срок на их миссию – неблагодарное дело", – отметила Анна Малкина.

Она продолжает, вряд ли господин Сикорский оценивает свое предложение как реально осуществленное. Он также не может не понимать очевидных рисков для Украины, что ставит под сомнение добродетель партнерских намерений Польши.

"Но, с другой стороны, для господина министра Крым – это абстракция, разменная монета. Для него главное, чтобы война закончилась и желательно как можно дальше от польской границы. Он уже получил порцию мощного хейта от украинского общества, возможно это даст толчок для более тщательного переосмысления возможных предложений по мирному плану", – подытожила Анна Малкина.

ООН уже проявила ограниченность своих возможностей

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян сразу обратил внимание на то, что сказанное Сикорским было сказано как частное мнение на неформальной части. Потому, советует эксперт, не стоит преувеличивать вес этих слов.

"Во-вторых, это говорит о неверии в неотвратимость бескомпромиссной победы, но и о возможности договориться с рф. Здесь и горькая, и сладкая правда одновременно. Эти слова показательны и нам следует учитывать их при работе с партнерами, ибо такая позиция не является единичной, даже в рядах решительных в противодействии рф. Это должно стимулировать нас на выход из романтической черно-белой картины аргументов, и расширять набор и палитру месседжей и подходов", – отметил Олег Саакян.

По его словам, ООН уже проявила ограниченность своих возможностей и неспособность решения острых вопросов.

"Это случилось в силу своей заскорузливости, хакнутости россией, но и общего состояния миропопядка. Поэтому я не надеялся бы на подобный механизм, как элемент принуждения. Он может быть только, как компромисс, при условии, что россия и так готова уйти из Крыма, но нужно обеспечить для мира механизм этого транзита, но тогда речь пойдет не о 20 годах и референдумах, а о транзитной администрации по перебору контроля Украиной", – отметил собеседник портала "Комментарии".

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