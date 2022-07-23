На юге Украины авиация ВСУ нанесла удары по скоплению живой силы и техники россиян - подробности

Рубрики
МЕНЮ
Денис
Обстановка на юге Украины стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
ВСУ
"Враг продолжает обороняться, пытаясь удержаться на занятых рубежах за счет обстрелов реактивными системами залпового огня и авиационных ударов", — ОК "Юг".
Днем парой вражеских ударных вертолетов Ка-52 атакованы окрестности Андреевки. Без наших потерь.
В свою очередь украинская штурмовая авиация и вертолеты нанесли 4 удара по двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники в Николаевской области.
Потери оккупантов за прошедшие сутки составили:
• 93 лица личного состава противника;
• одна РСЗО "Град";
• три БТР-82;
• две самоходные пушки "Пион";
• шесть единиц автомобильной техники;
• склад с боеприпасами.
Окончательные потери врага доразведываются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что сначала войны в Украине выросли цены на продукты: что подорожало больше всего. За месяцы войны изменились цены на мясо, молочные продукты, а также овощи. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Читайте также о том, что спрос на газ растет: как стимулировать добычу в Украине – когда сможем полностью обеспечить себя газом. Эксперты назвали шаги, как Украине не только нарастить добычу газа, но и закрыть главный вопрос — обеспечения своих потребностей самостоятельно, перестав зависеть от импорта "голубого топлива". Подробно об этом читайте в нашей статье.
Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами (ФОТО). Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.
Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией. Зеленский полагает, что любое прекращение огня позволит России сохранить контроль над захваченными территориями.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости