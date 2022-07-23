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На юге Украины авиация ВСУ нанесла удары по скоплению живой силы и техники россиян - подробности

За прошедшие сутки на юге Украины было уничтожено почти сотню оккупантов

сегодня, 16:45
Автор:

Денис
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Обстановка на юге Украины стабильно напряжена, но контролируется силами обороны. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

На юге Украины авиация ВСУ нанесла удары по скоплению живой силы и техники россиян - подробности

ВСУ

"Враг продолжает обороняться, пытаясь удержаться на занятых рубежах за счет обстрелов реактивными системами залпового огня и авиационных ударов", — ОК "Юг". 

Днем парой вражеских ударных вертолетов Ка-52 атакованы окрестности Андреевки. Без наших потерь.

В свою очередь украинская штурмовая авиация и вертолеты нанесли 4 удара по  двум вражеским опорным пунктам на Херсонщине и по скоплению вражеской силы и техники в Николаевской области.

Потери оккупантов за прошедшие сутки составили:

• 93 лица личного состава противника;

• одна РСЗО "Град";

• три БТР-82;

• две самоходные пушки "Пион";

• шесть единиц автомобильной техники;

• склад с боеприпасами. 

Окончательные потери врага доразведываются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что сначала войны в Украине выросли цены на продукты: что подорожало больше всего. За месяцы войны изменились цены на мясо, молочные продукты, а также овощи. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что спрос на газ растет: как стимулировать добычу в Украине – когда сможем полностью обеспечить себя газом. Эксперты назвали шаги, как Украине не только нарастить добычу газа, но и закрыть главный вопрос — обеспечения своих потребностей самостоятельно, перестав зависеть от импорта "голубого топлива". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что ВСУ отразили два наступления и уничтожили вражеский склад с боеприпасами (ФОТО). Враг применял авиацию, а также совершал артиллерийские атаки и попытки обстрела миномётами. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский объяснил, почему он выступает против замораживания конфликта с Россией. Зеленский полагает, что любое прекращение огня позволит России сохранить контроль над захваченными территориями. 



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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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