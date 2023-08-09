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На взорванном российском заводе работали над секретным оружием

По данным СМИ, кроме оптических приборов завод работал над созданием российского бомбардировщика нового поколения

9 августа 2023, 23:54
Автор:
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Константин Куликов
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Загорский оптико-механический завод в Сергиевом Посаде, на территории которого сегодня, 9 августа, произошел взрыв, участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения "стелс". Об этом, как сообщают "Комментарии", пишет расследовательское издание "Агентство".

На взорванном российском заводе работали над секретным оружием

Взрыв в Сергиевом Посаде

Согласно данным на сайте госзакупок, завод также продолжал производить оптику для российских силовых структур. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что завод уже давно не имеет отношения к оптике и производит пиротехнику.


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Среди госконтрактов предприятия, опубликованных до марта прошлого года, "Агентство" обнаружило заказ на "выполнение составной части опытно-конструкторской работы по теме шифр: "Посланник-1ОЭП/Л". Срок исполнения контракта — 2027 год, стоимость работ — 69 млн рублей. СМИ отмечают, что "Посланник" — это дальний бомбардировщик-ракетоносец, разработка которого началась в 2009 году. Заказчиком работ являлся национальный исследовательский институт "Экран", который, в числе прочего, занимается разработкой оборудования для военной авиации.

Главный исполнитель проекта — компания "Туполев", госзаказчик — Минобороны России. По двум другим действующим госконтрактам Загорский оптико-механический завод поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Кроме того, в 2019 году он поставил НИИ "Экран" станции предупреждения об облучении "Л-150-28М" и "Л-140", которые устанавливаются на военные вертолеты и самолеты.

В результате взрыва на заводе пострадали более 50 человек, одна женщина умерла в реанимации.

По официальной версии российских властей, на арендованных площадях завода взорвался склад с пиротехникой. Российские авторы ставят под сомнение эту версию, так как перед взрывом было слышен гул, характерный для полета БПЛА.

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