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"Искандер" попал в храм: подробности российского удара по Запорожью

В результате российского ракетного удара по Запорожью погибли два человека, семь ранены

9 августа 2023, 22:49
Автор:
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Константин Куликов
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Сегодня вечером Россия нанесла ракетный удар по Запорожью – "Искандер" попал в храм Петра и Павла Православной церкви Украины на окраине города. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Искандер" попал в храм: подробности российского удара по Запорожью

Последствия попадания российской ракеты в храм

В результате удара погибли двое.


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"Сначала информация была о трех погибших, — написал в своем телеграмм-канале министр МВД Игорь Клименко. — К счастью, одного человека удалось реанимировать. Врачам помогали на месте парамедики полиции. Спасатели оперативно потушили пожар в хозяйственном здании. Полиция провела поквартирный обход жилья. Погибших или травмированных не обнаружили, пострадали люди, которые во время прилета находились на улице".

В окрестных домах выбиты стекла, пострадали расположенные рядом торговые заведения.

Тем временем, подполковник из Британии рассказал о главном преимуществе и назвал уязвимости украинской армии. Украинцы на фронте очень мотивированы, но они нуждаются в поддержке, говорит Грант.

В России взорвался стратегический завод. Он производил оптические приборы для советской, а затем и российской армии. По официальной версии российских властей, на арендованной у предприятия части территории взорвался склад пиротехнических изделий. Но некоторые российские авторы ставят под сомнение эту версию, поскольку МЧС РФ буквально сразу после взрыва, не дожидаясь результатов расследования, отвергла версию удара БПЛА.

А украинский певец показал свой блиндаж на фронте. Виталий Козловский уже полностью влился в службу ВСУ. Еще в начале лета украинский исполнитель Виталий Козловский имел на руках повестку из военкомата. Юноша проходил, как и все, медицинскую комиссию, занимался военной подготовкой, приносил присягу и затем был направлен на место службы.




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