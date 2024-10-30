На всех участках фронта ситуация очень тяжелая: почему темпы продвижения россиян растут

В Украине ситуация на фронте продолжает оставаться очень сложной. Почему темпы продвижения россиян не только не сбавляются, но и растут? Какие причины сложности ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

На всех участках фронта очень непросто

Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV отметил, что темпы продвижения у российских захватчиков в последние недели действительно растут и враг готов двигаться дальше с целью большей оккупации украинских земель.

Эксперт отметил, что враг, пользуясь своим преимуществом, продвигается вперед, и темпы продвижения, по меньшей мере, за последние пару недель выросли в разы.

"Это говорит о том, что враг готов двинуться вперед, и вряд ли его остановят и серьезные потери в его силах и средствах, и наше ожидание о том, что те же ресурсы у врага должны были быть выхолощены еще до начала октября", — подчеркнул Селезнев.

При этом эксперт отметил, что сейчас для захватчиков наиболее важно Кураховское направление, потому что россияне создают определенные возможности для того, чтобы сформировать еще один ударный плацдарм в направлении Покровска.

"И конечно, попытки врага захватить больше территории Донецкой области вкладываются в политическое видение Владимира Путина, кремлевского диктатора, который начинал так называемую "специальную военную операцию" в феврале 2022 года с целью полной оккупации Донетчины и Луганщины", — добавил эксперт.

В то же время, по его словам, не стоит говорить о стагнации ситуации на других участках фронта. В частности, на Купянско-лиманском направлении продолжаются боевые стычки, но их значительно меньше, чем в районе Курахово.

С мобилизацией до сих пор у нас не все хорошо

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что на всех участках фронта ситуация для украинских защитников очень тяжелая из-за нехватки личного состава.

"В первую очередь должен знать наш тыл, что на всех участках фронта очень тяжело, потому что не хватает людей", — сказал Дикий.

По его словам, статистически ситуация пока очень плохая. Мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем наши санитарные потери за такое же время.

Эксперт уточнил, что санитарные потери – это погибшие, а также раненые, надолго выбывшие из рядов Вооруженных сил Украины.

"Мы их теряем в полтора раза больше, чем за это время вместе с добровольным рекрутингом и мобилизацией набираем им на замену. И эта ситуация становится критической", – отметил Дикий.

Эксперт считает, что украинцам в тылу следует подумать над тем, готовы ли они присоединиться к рядам ВСУ.

"А на уровне нашей власти, здесь действительно, кто в первую очередь проваливает мобилизацию – это наша гражданская власть. Это, к сожалению, объективная реальность", – убежден эксперт.

Он считает, что по поводу мобилизации почти ничего не сделано. Хотя обновленный закон о мобилизации несколько упорядочил военный учет, который, конечно, необходим первым шагом, но только первым из многих.

"По моему личному мнению, я могу конечно ошибаться, но критически необходимы два решения на уровне законодательной власти. Одно решение — это об установлении предельного срока службы, потому что это касается и тех, кто уже воюет и защищает нас, и тех, кто пойдет им в защиту. А второе решение гораздо менее популярно – это криминализация уклонения по военному учету", — сказал Дикий.

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