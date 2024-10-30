На всех участках фронта ситуация очень тяжелая: почему темпы продвижения россиян растут

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В Украине ситуация на фронте продолжает оставаться очень сложной. Почему темпы продвижения россиян не только не сбавляются, но и растут? Какие причины сложности ситуации? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, бывший представитель Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире Radio NV отметил, что темпы продвижения у российских захватчиков в последние недели действительно растут и враг готов двигаться дальше с целью большей оккупации украинских земель.
Эксперт отметил, что враг, пользуясь своим преимуществом, продвигается вперед, и темпы продвижения, по меньшей мере, за последние пару недель выросли в разы.
При этом эксперт отметил, что сейчас для захватчиков наиболее важно Кураховское направление, потому что россияне создают определенные возможности для того, чтобы сформировать еще один ударный плацдарм в направлении Покровска.
В то же время, по его словам, не стоит говорить о стагнации ситуации на других участках фронта. В частности, на Купянско-лиманском направлении продолжаются боевые стычки, но их значительно меньше, чем в районе Курахово.
Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона Айдар, директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV отметил, что на всех участках фронта ситуация для украинских защитников очень тяжелая из-за нехватки личного состава.
По его словам, статистически ситуация пока очень плохая. Мы сейчас набираем в полтора раза меньше, чем наши санитарные потери за такое же время.
Эксперт уточнил, что санитарные потери – это погибшие, а также раненые, надолго выбывшие из рядов Вооруженных сил Украины.
Эксперт считает, что украинцам в тылу следует подумать над тем, готовы ли они присоединиться к рядам ВСУ.
Он считает, что по поводу мобилизации почти ничего не сделано. Хотя обновленный закон о мобилизации несколько упорядочил военный учет, который, конечно, необходим первым шагом, но только первым из многих.
Читайте также на портале "Комментарии" — ждать ли миротворцев в Украине: почему раскачивают эту тему.
Новости