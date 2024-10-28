На временно оккупированные территории массово завозят россиян: к чему готовятся захватчики

Захватчики завозят на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году. Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщает портал "Комментарии".



Фото портал "Комментарии"

По его словам, ключевое, что будет учитываться при "формировании" округов и, соответственно, определении их количества — общая численность населения на захваченных территориях.

“Основная арена для манипуляций – так называемые "ЛНР" и "ДНР", куда массово завозят жителей отдаленных регионов РФ, семьи российских военных, дешевую рабочую силу. Где именно они будут голосовать – на оккупированных территориях или дома – не имеет значения. Останутся ли живыми на тот момент российские военные – ЦИК РФ тоже не волнует. Главное – регистрация”, — отметил Артем Лысогор.

Также по словам Лысогора, еще одной лазейкой для манипуляции станет количество вернувшегося местного населения или приедет в день так называемых "выборов".

"Местные оккупационные органы власти могут подать в РФ любые цифры на этот счет", — убежден он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество.

Захватчики не останавливаются в своих желаниях забрать последнее у украинцев, которые не могут "оформить" свою недвижимость в соответствии с условиями, установленными Москвой. Поэтому оккупанты регулярно признают "безхозными" помещения, которые они считают нужным забрать.

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