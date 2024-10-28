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На временно оккупированные территории массово завозят россиян: к чему готовятся захватчики

Какие основные манипуляции возможны на временно оккупированных территориях

сегодня, 19:43
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Кречмаровская Наталия

Захватчики завозят на временно оккупированные территории Украины россиян. Это делается для подготовки к псевдовыборам в Госдуму в 2026 году. Об этом заявил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, сообщает портал "Комментарии".

На временно оккупированные территории массово завозят россиян: к чему готовятся захватчики

Фото портал "Комментарии"

По его словам, ключевое, что будет учитываться при "формировании" округов и, соответственно, определении их количества — общая численность населения на захваченных территориях.

“Основная арена для манипуляций – так называемые "ЛНР" и "ДНР", куда массово завозят жителей отдаленных регионов РФ, семьи российских военных, дешевую рабочую силу. Где именно они будут голосовать – на оккупированных территориях или дома – не имеет значения. Останутся ли живыми на тот момент российские военные – ЦИК РФ тоже не волнует. Главное – регистрация”, — отметил Артем Лысогор.

Также по словам Лысогора, еще одной лазейкой для манипуляции станет количество вернувшегося местного населения или приедет в день так называемых "выборов".

"Местные оккупационные органы власти могут подать в РФ любые цифры на этот счет", — убежден он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированных территориях захватчики проводят свою преступную политику, в результате которой украинцы теряют свое имущество.

Захватчики не останавливаются в своих желаниях забрать последнее у украинцев, которые не могут "оформить" свою недвижимость в соответствии с условиями, установленными Москвой. Поэтому оккупанты регулярно признают "безхозными" помещения, которые они считают нужным забрать.

Подробнее о ситуации в оккупированном Крыму читайте по ссылке.



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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/22283
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