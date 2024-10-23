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На войну могут призвать еще миллионы мужчин: какой мобилизационный потенциал Украины

Сколько мужчин, по данным Института демографии, смогут мобилизовать в Украине

23 октября 2024, 19:18
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Кречмаровская Наталия

В Украине продолжаются мобилизационные процессы, в рамках которых в ряды Вооруженных сил Украины призывают военнообязанных. Однако результаты мобилизации оценивают по-разному и главный вопрос, а сколько мужчин еще смогут призвать без снижения мобилизационного возраста. На этот вопрос ответила старшая научная сотрудница Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Киев24".

На войну могут призвать еще миллионы мужчин: какой мобилизационный потенциал Украины

Иллюстративное фото

По ее словам, если учитывать мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, мобилизационный ресурс в Украине оценивается в 3-5 миллионов.

Она отметила, что в Украине недавно была утверждена Стратегия демографического развития. И там приведена оценка Института демографии и проблем качества жизни, которая была согласована со многими международными экспертами и специалистами. Эта оценка касается именно численности населения Украины на подконтрольных территориях – это чуть более 31 миллиона по состоянию на 2024 год. А вот по мобилизационному ресурсу, то, по словам Ткаченко, даются только приблизительные оценки.

“Называют разные оценки в разных источниках. Негосударственные аналитические центры производили такие расчеты. Называются цифры от 2-3 до 5 миллионов человек. Это подсчет мужчин в возрасте от 25 до 60 лет”, — отметила она.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине проверят критические предприятия, которым предоставили возможность бронировать работников. Решение о проведении масштабной проверки принял Кабинет Министров Украины. Узнать подробнее, что именно будут проверять и в какой ситуации отменят бронирование, можно по ссылке.




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Источник: https://kyiv24.news/news/mobilizaczijnyj-resurs-v-ukrayini-oczinyuyut-v-3-5-miljoniv-skilky-cholovikiv-zmozhut-pryzvaty
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