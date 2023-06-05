На войне погиб сын известного банкира

Под Угледаром 2 июня погиб Остап Онистрат — 21-летний сын Андрея Онистрата, известного финансового и банковского эксперта, вице-президента Федерации триатлона Украины, также воюющего в рядах ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Андрей Онистрат с сыном Остапом

Остап Онистрат служил в рядах 68 бригады командиром отделения ударных БПЛА.

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Через месяц ему должно было исполниться 22 года. Он уже год служил в рядах ВСУ, куда ушел добровольцем. Отец поддержал решение сына и впоследствии сам пошел в Вооруженные силы Украины.

"Этот год стал для него годом перевоплощения. Мы видели как он мужал и взрослел с каждым приездом, как становился решительным и учился ежедневно ценить жизнь, — написала в инстаграмм жена Андрея Онистрата Валентина Хамайко. — Андрей с первых дней поддерживал решение сына…а впоследствии и сам ушел… Последние 2 месяца ребята служили вместе… Остап погиб при выполнении боевого задания… В моем сердце навсегда будет его последний приезд… Всего один вечер, но он был особенным… Все дети собрались вместе в доме бабушки и дедушки… Они напоминали клубок котят... Все время о чем-то говорили, расспрашивали Остапа… Играли и обнимались".

Остап – сын Андрея Онистрата от первого брака. Во втором браке у Андрея Онистрата с Валентиной Хамайко родилось четверо детей.

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