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На вооружении Украины появились неанонсированные шведские радиолокационные комплексы

На вооружении ВСУ заметили импульсно-доплеровские радары малой дальности Giraffe 75, также известные в шведской армии под индексом PS-90 Giraffe

сегодня, 17:10
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Автор:

Моесеенко Валентина

На вооружении украинских войск заметили шведские Giraffe 75. Новость обнародовала команда Ukraine Weapons Tracker, пишут "Комментарии". Эти радиолокационные комплексы предназначены для работы в едином комплексе с зенитно-ракетными комплексами малой дальности RBS-70, RBS-90 и Skyguard. Они обеспечивают дальность обнаружения воздушных целей на расстоянии до 75 км.

На вооружении Украины появились неанонсированные шведские радиолокационные комплексы

В ВСУ появились современные шведские РЛС Giraffe 75

Ранее об информации о передаче Швецией этих радиолокационных систем не было.


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PS-90 Giraffe – это шведский мобильный двухкоординатный доплеровский радар, разработанный компанией Saab. Он способен обнаруживать воздушные цели на максимальном расстоянии до 75 км и высоте до 10 км. Радар может автоматически захватывать до 15 целей и автоматически сопровождать до 20 целей.

PS-90 Giraffe двухкоординатный – он обнаруживает самолет в двух измерениях: на расстоянии и направлении. Он может обнаруживать как самолеты, так и зависающие вертолеты.

Комплекс установлен на шасси полноприводных трехосных грузовиков Tgb-40, но может быть смонтирован и на гусеничном транспортере Bv-206 и других транспортных средствах. Радар смонтирован на 13-метровой мачте, общее время развертывания РЛС составляет чуть более 5 мин.

Расчет РЛС состоит из пяти человек, обеспечивающих слежку за тремя целями в ручном режиме. Радар способен обеспечивать целеуказанием до девяти огневых расчетов. Информация о целях попадает на пульт боевого управления, откуда может быть ориентирована на конкретные пусковые установки. В этом случае оператор ПЗРК получает информацию о цели в формате звукового сигнала в наушниках. Его тональность зависит от положения цели в отношении пусковой установки. Время реакции комплекса составляет 4–5 секунд.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по словам министра обороны Алексея Резникова, ВСУ теперь нечем поражать баллистические ракеты. Чем крепче будет защита воздуха, тем больше ресурсов Украина сможет привлечь для победы.

Читайте также на сайте "Комментарии" – стало известно, когда военные ВСУ начнут обучение на танках Abrams.



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