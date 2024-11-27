На Волыни русскоязычные книги превращают в туалетную бумагу для фронта

На Волыни инициативные граждане решили дать новую жизнь русскоязычным книгам, давно потерявшим свою актуальность и популярность. Вместо того чтобы просто утилизировать литературу, которая в основном пропагандирует идеи "русского мира", ее перерабатывают на туалетную бумагу, которую затем передают украинским военным на фронт.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Как возникла мысль?

Идея возникла среди волонтеров местного филиала общественной организации UA Resistance Foundation, которые искали эффективные способы борьбы с русским культурным наследием, которое осталось в украинских домах и библиотеках. По словам организаторов, многие люди самостоятельно приносили русскоязычные книги, которые не хотели больше хранить дома.

"Мы решили, что самое лучшее, что можно сделать с такими книгами — превратить их в нечто полезное. Туалетная бумага стала символическим выбором, ведь таким образом мы буквально смываем все то, что несет угрозу нашей идентичности", — рассказывает один из волонтеров.

Процесс переработки

Книги собирают в специальных пунктах приёма, после чего их отправляют на местные бумажные комбинаты. Там их перерабатывают во вторичное сырье, из которого производят рулоны туалетной бумаги.

Эта бумага передается волонтерам, которые доставляют ее на передовую вместе с другими гуманитарными грузами.

Реакция общества

Инициатива вызвала широкий резонанс. Многие украинцы поддержали идею, видя в ней не только практическую, но и символическую ценность.

"Это отличный способ избавиться от старых книг, несущих вредные идеи, и в то же время помочь нашим воинам", — отмечает жительница Луцка, которая принесла в пункт сбора несколько десятков русскоязычных изданий.

Впрочем, нашлись и те, кто критикует инициативу, отмечая, что книги, независимо от языка, являются культурным наследием и их не следует уничтожать. Организаторы отвечают, что каждый имеет право решать, что делать с собственными вещами, а в условиях войны такой жест есть еще и форма сопротивления агрессору.

Символический месседж

Туалетная бумага из переработанных русскоязычных книг уже получила название "бумага сопротивления". Волонтеры уверены, что эта инициатива имеет важный психологический эффект как для гражданских, так и военных, ведь она помогает освободиться от последствий российской пропаганды на многих уровнях.

"Это еще один способ показать, что Украина выбирает свое, независимое будущее, освобождаясь от всего, что связано с навязанным прошлым", — подытожили организаторы акции.