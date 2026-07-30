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На Трампа повлиял совсем не Зеленский: названы настоящие карты Украины перед США

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что успехи ВСУ укрепили переговорные позиции Украины, однако окончательное решение о прекращении войны зависит от Кремля, а не Киева

30 июля 2026, 17:30
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Клименко Елена








Успехи украинских военных на фронте существенно усилили позиции Украины на международной арене и создали президенту Владимиру Зеленскому дополнительные аргументы во время переговоров с Дональдом Трампом. Такое мнение высказал военный эксперт Иван Ступак.

На Трампа повлиял совсем не Зеленский: названы настоящие карты Украины перед США

Фото: из открытых источников

По его словам, дипломатические достижения Украины сегодня напрямую связаны с результатами работы Сил обороны.

"Карты на руках сейчас не у Зеленского, а у наших Вооруженных Сил. Именно они на своих плечах выносят этот результат, который можно потом показать партнерам", – подчеркнул Ступак.

Эксперт обратил внимание, что после встречи Зеленского и Трампа у американских медиа появилось немало положительных оценок, а также активизировалось обсуждение законопроекта о новых санкциях против России.  

Впрочем, он предостерег от чрезмерного оптимизма. По словам Ступака, даже если закон будет принят, президент США только получит право, а не обязанность вводить новые ограничения против Москвы.

"Трамп будет иметь право вводить санкции против России. Не обязанность, а само право. Воспользуется ли он этим – пока сказать невозможно", – объяснил эксперт.

Ступак также прокомментировал предстоящий визит американских представителей в Киев, отметив, что он скорее символическое значение, ведь решение вопроса войны зависит не от украинской стороны.  

"Ключ до завершения войны не в Киеве. Он находится в Москве, в Кремле. Украина готова к прекращению боевых действий, но решение должно принять Россия", – подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что массированный российский обстрел Украины, который произошел вскоре после телефонного разговора президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа, стал не демонстрацией силы Кремля, а свидетельством нежелания Владимира Путина возвращаться в дипломатию. Такое мнение высказал дипломат Владимир Огрызко. По его словам, Кремль продолжает делать ставку на террор, однако подобная стратегия лишь усиливает международную поддержку Украины.



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