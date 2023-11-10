На территории Украины поставили памятник известному коллаборанту

На годовщину гибели в автокатастрофе известного коллаборанта Кирилла Стремоусова, его соратники по предательской деятельности открыли ему памятник в Крыму, в Симферополе. Об этом сообщают "Комментарии".

Памятник коллаборанту Стремоусову

В открытии памятника заместителю оккупационной Херсонской военно-гражданской администрации приняли глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и предавшие Украину в 2022 году — оккупационные запорожский и херсонский "губернаторы" Балицкий и Сальдо.

Напомним, что после начала вторжения России в Украину в 2022 году и последующей российской оккупации Херсонской области, будучи пророссийским активистом, Стремоусов поддержал действия РФ и в начале марта сформировал коллаборационистский Комитет спасения за мир и порядок. 26 апреля 2022 года он объявил себя заместителем председателя Военно-гражданской администрации Херсонской области. На этой должности распорядился заблокировать на территории Херсонской области сервисы Google, YouTube и Viber, а также собирался заблокировать Facebook и Instagram. А 30 августа опубликовал видеообращение с критикой того, как украинские каналы и СМИ освещали контрнаступление ВСУ под Херсоном. Изучившие видео журналисты Русской службы Би-би-си пришли к выводу, что записано оно было в пятизвёздочном отеле Mariott в Воронеже. 17 октября он выпустил видео, в котором заявил, что "уже скоро по всей планете Земля пройдут народные референдумы воссоединения с Россией". В прочитанном им стихотворении говорилось, что к России следует присоединить, среди прочего, Чехию, Польшу, Венгрию и Румынию. 28 сентября из рук оккупационного главы Крыма Сергея Аксёнова получил российский паспорт.

Согласно официальной версии, он погиб в ДТП в 8 километрах от Новой Каховки, в тот день, когда был обнародован приказ министра обороны России об оставлении города Херсон и отступлении российских вооружённых сил на левый берег Днепра. Захоронен в Симферополе.

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