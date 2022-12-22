На преодоление самого сложного блекаута понадобится не менее недели, - Шмигаль

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал, что будут делать энергетики и власти разных уровней в случае жесткого блекаута, пишут "Комментарии".



При сложнейшем случае полного блекаута надо 7-10 дней для ремонтов

"При сложнейшем случае полного блекаута, когда вообще все разбито, выход занимает от семи до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", – сказал глава правительства.

Шмигаль говорит, что правительство готовится к разным сценариям развития событий, местным властям доказаны планы реагирования на случай критических ситуаций. Но все это не подлежит публичному объявлению.

В больших городах актуальными станут "Пункт и несокрушимости", которых сейчас в Украине есть не менее пяти тысяч. "Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тысяч. Это тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блекаут", – заявил премьер и подчеркнул, что речь идет не о комфорте, а о выживании, а в таком случае нужно обеспечить минимальный набор именно для выживания: еда, теплая вода, тепло, связь и электроэнергия. Руководитель правительства добавил, что большой проблемой в случае блекаута станет и работа систем и отопления, вопрос сохранения которой возложен на местную власть.

Напомним, как писали "Комментарии", Россия два месяца назад начала массированные удары по украинской энергетической системе с использованием беспилотников и ракет. За это время ей удалось вывести из строя значительную часть системы, в Украине производятся как плановые, так и экстренные отключения электроэнергии.

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