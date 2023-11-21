На позициях оккупантов погибла российская актриса

Российская актриса Полина Меньших погибла во время выступления в Старобешево перед российскими оккупантами, по которым нанесла удар украинская артиллерия. Ее гибель подтверждают российские СМИ, которые опубликовали предполагаемое видео успешного удара ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Полина Меньших

По данным украинского военнослужащего с позывным "Мадяр", 19 ноября в результате удара по скоплению оккупантов возле Старобешево уничтожено, как минимум 25 вражеских военных, ещё около сотни ранено. Украинская артиллерия накрыла праздничный концерт в честь торжественного награждения 810-й бригады морской пехоты РФ.

По данным россиян, Меньших приехала на Донбасс к российскими военным на день ракетных войск и артиллерии РФ с концертом.

Погибшая была хореографом, драматургом, режиссером, педагогом по разным танцевальным дисциплинам. В 2000 году Меньших организовала танцевальную студию, на базе которой вырос театр "Леге артис". В театре она поставила спектакли, которые с успехом шли на разных сценах Москвы. В студии прошли обучение больше 3000 человек. Меньших преподавала классический балет, народно-сценический танец, ирландский танец, актерское мастерство, балетную гимнастику.

Тем временем, известный историк рассказал, чьей политике следует Путин. Тимоти Снайдер сравнил действия Путина в отношении украинцев с политикой Сталина.

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