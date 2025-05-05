На помощь ВСУ на фронте уже спешит новый робот на оптоволокне: в чем его уникальность

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Кравцев Сергей
Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Ослюк" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Роботизированный комплекс "Осел". Фото: из открытых источников
Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Она оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами – они обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.
В оборонном ведомстве добавили, что "Ослюка" производят в разных модификациях. Поэтому новый робот сможет выполнять задачи разной степени сложности по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений.
Также разработка может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.
Работизированные комплексы работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.
Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины не меняет свой подход и по-прежнему считает, что основное финансирование должно быть направлено на закупку и разработку технологий, чтобы максимально сохранить человеческие жизни на войне. Поэтому треть оборонного бюджета была направлена на БПЛА, РЭБ и другие технологии.
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