На помощь ВСУ на фронте уже спешит новый робот на оптоволокне: в чем его уникальность

Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделениях ВСУ наземный роботизированный комплекс "Ослюк" украинского производства. Об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Роботизированный комплекс "Осел". Фото: из открытых источников

Платформа имеет компактные размеры, помещается в кузов микроавтобуса или прицепа-лафета. Она оборудована двумя бесшумными электрическими двигателями и металлическими гусеницами – они обеспечивают высокую проходимость по сложному рельефу местности.

"Платформа уверенно движется по бездорожью, песку, болоту. При этом робот может транспортировать на себе до 200 кг полезного груза. Тягловое усилие электродвигателей может обеспечить еще и эвакуационные функции. Его достаточно, чтобы вытащить погрузившийся в болоте внедорожник", — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что "Ослюка" производят в разных модификациях. Поэтому новый робот сможет выполнять задачи разной степени сложности по логистике, эвакуации, минированию, установке инженерных заграждений.

Также разработка может служить подвижной платформой для перемещения башен-ретрансляторов радиосвязи, боевых модулей, систем дневного или ночного наблюдения.

"Имеет ребостойкие каналы управления. Этот НРК опционно может оборудоваться оптоволоконным модулем", – добавили в ведомстве.

Работизированные комплексы работают в любых погодных условиях. Емкости аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывного движения на максимальной скорости.

Читайте на портале "Комментарии" — Министерство обороны Украины не меняет свой подход и по-прежнему считает, что основное финансирование должно быть направлено на закупку и разработку технологий, чтобы максимально сохранить человеческие жизни на войне. Поэтому треть оборонного бюджета была направлена на БПЛА, РЭБ и другие технологии.



