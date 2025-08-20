На Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу: детали

В ночь на среду, 20 августа, в Полтавской области была объявлена радиационная тревога. Однако предупреждение было ошибочным. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Полтавской ОВА и главы Владимира Когута.

Радиационная тревога. Фото: из открытых источников

В частности, в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды — с 04:32 по 04:34.

В то же время, по данным Воздушных сил, в тот момент в регионе продолжалась угроза ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода. По состоянию на 06:00 о последствиях атаки не сообщалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 августа страна-агрессор нанесла массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области, которая публикует фото последствий удара.

В сообщении говорится, что ночью город Ахтырка Сумской области подвергся массированному удару со стороны российских беспилотников. От ударов пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж.

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, которые тщательно осмотрели территорию, документировали последствия обстрела, собирали вещественные доказательства и оказывали помощь пострадавшим.

Всего в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска обстреляли дронами и ракетами два района Полтавской области. В результате прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией.



