logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией На Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу: детали
commentss НОВОСТИ Все новости

На Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу: детали

В 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе

20 августа 2025, 08:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В ночь на среду, 20 августа, в Полтавской области была объявлена радиационная тревога. Однако предупреждение было ошибочным. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Полтавской ОВА и главы Владимира Когута.

На Полтавщине ночью объявляли радиационную тревогу: детали

Радиационная тревога. Фото: из открытых источников

В частности, в 04:32 в Telegram-каналах местной власти появилось сообщение о радиационной опасности в Миргородском районе. Оно длилось 1 минуту 34 секунды — с 04:32 по 04:34.

В то же время, по данным Воздушных сил, в тот момент в регионе продолжалась угроза ударных вражеских дронов, которые двигались в направлении Миргорода. По состоянию на 06:00 о последствиях атаки не сообщалось.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 августа страна-агрессор нанесла массированный удар беспилотниками по городу Ахтырка в Сумской области. Этот циничный обстрел в очередной раз был направлен против мирного населения. Об этом говорится в сообщении полиции Сумской области, которая публикует фото последствий удара.

В сообщении говорится, что ночью город Ахтырка Сумской области подвергся массированному удару со стороны российских беспилотников. От ударов пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственная постройка и гараж. 

На место происшествия сразу прибыли следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, которые тщательно осмотрели территорию, документировали последствия обстрела, собирали вещественные доказательства и оказывали помощь пострадавшим. 

Всего в результате атаки ранения получили 12 человек, среди которых двое детей.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупационные войска обстреляли дронами и ракетами два района Полтавской области. В результате прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией. 




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/poltavskaoda
Теги:

Новости

Все новости