На Покровском направлении «жесть», которую будет сложно стабилизировать: в чем причина

Военный Александр Карпьюк рассказал о том, что на Покровском направлении крайне сложная ситуация и стабилизировать ее будет трудно.

Покровск

" По моему личному субъективному мнению, у нас на Покровском направлении задница, и будет очень сложно это все стабилизировать хотя бы. У нас сейчас тактически хуже положения, чем недавно, у противника больше личного состава, у него больше логистических возможностей по размещению личного состава, потому что у них есть Донецк с железнодорожными станциями и большим количеством промзон , где можно его аккумулировать, развивать в боевые порядки и запускать в бой", — сообщил военный.

При этом, по его словам, ВСУ не могут даже в Покровске сейчас держать какие-то большие силы, потому что его постоянно уничтожают, а найти сейчас незанятую посадку – это уже проблема.

"Но у Донецкой группировки есть один большой плюс. Это, пожалуй, самое большое и опытное количество бплашников, как ударников, так и разведчиков. Знающих этот район, нюансы, и привычные к линии с самым мощным РЭБом по всей полосе", — говорит Карпьюк.

Однако, по его словам, на фронте Силам обороны очень сильно не хватает дронов, в отличие от врага.

"Они нон-стоп отправляют два фпв на разных частотах в зону интереса каруселью. Там постоянно крутятся Залы/Суперками в поисках целей. Нет цели? Ну и пох*р, фпв о землю и новые в воздух. То есть, они готовы потерять 2 FPV, чтобы на 20-25 минут иметь возможность в секторе интереса поражать цели, а при боях высокой интенсивности это дает большое преимущество", — добавляет военный.

По его словам, на Покровское направление сейчас заводят многие подразделения.

"Но я честно сказать не верю в стратегию „победить живой силой в крепости Покровск“. Да и зачем? Жизнь одного солдата дороже тысячи дронов. То есть правильная стратегия сейчас – это завалить наши "рубаки" и "бубаки" дронами, чтобы их было дох*ра. Чтобы люди могли просто х*рячить нон стоп и не стараться экономить. Потому что эта экономия = большие потери в личном составе", — заявил Карпьюк .

Он считает, что Силы обороны смогут иметь хоть какую-то надежду на перелом ситуации, если государство будет должным образом обеспечивать военных дронами, и этот процесс будет бесперебойным.

"Для меня дефицит дронов, это идиотизм, извините. И если государство, чтобы уменьшить потери личного состава не в состоянии организовать такие изменения – то есть большие вопросы к нему. К руководству, которое имеет возможность работать дронами, но не использует эту возможность на 100% – у меня вопрос к их профпригодности", – отметил военный и добавил, что чем больше в ВСУ будут тратить дроны, тем меньше будут терять людей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, как повлияет погода на бои, ведущиеся на Покровском направлении.



