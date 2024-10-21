На Покровском направлении заметили флаг КНДР

Российские пропагандистские СМИ распространили фото флага КНДР рядом с российским триколором возле оккупированного украинского села Цукурино на Покровском направлении. В Центре противодействия дезинформации заявили, что это обычное ИПСО, сообщает портал "Комментарии".

Флаги россии и КНДР

"История о флагах россии и КНДР, которые россияне якобы вывесили на Покровском направлении, является исключительно элементом информационных операций. Они сейчас будут масштабировать тему КНДР и попытаться использовать ее в качестве пропаганды страха против Украины. Будут пугать максимально, пытаться извращать правдивую информацию о 12 тысячах военных КНДРовцев на территории россии, ложью о сотнях тысяч. Военные КНДР действительно есть и их готовят к войне. Но количество фиксируется не такое, как сообщают враги.

Поэтому и будут истории о флагах, независимо от того вывесили ли их где-то, или "зафотошопили", и сколько они провисели по времени", – отметил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.





Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов

В ночь на 21 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Генерального штаба ВСУ.

Комплекс находился в 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн. долларов США.

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