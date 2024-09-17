На Покровском направлении ВСУ отступают, чтобы избежать массового обвала фронта

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, растут риски оцепления украинских сил, об этом сообщил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Покровск

По его информации, особенно угрожающе выглядит Левобережный карман, где российские захватчики продвигаются по нескольким направлениям.

"Защитники постепенно покидают позиции во избежание массового обвала фронта. Важно быть готовым к возможному отступлению украинских сил в этом районе", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ситуация на Покровском направлении крайне сложна. Как отметил военный Александр Карпьюк, ситуация в этом направлении настолько сложна, что ее будет крайне трудно стабилизировать. По его словам, Силы обороны имеют тактически хуже положения, чем недавно. Кроме того, у противника больше личного состава, у него больше логистических возможностей по размещению личного состава, потому что у россиян есть Донецк с железнодорожными станциями и большим количеством промзон, где его можно аккумулировать, развивать в боевые порядки и запускать в бой. При этом военный отмечает, что на фронте крайне не хватает дронов, но у россиян с этим все в порядке. Военный также сообщил, что сейчас на Покровское направление заводят многие военные силы. Правда, он не верит в стратегию "победить живой силой в крепости Покровск". При этом он добавил, что жизнь одного солдата дороже тысячи дронов. То есть правильная стратегия сейчас – это завалить военных дронами. По его словам, если экономить на дронах, то будут большие потери личного состава, а жизнь каждого бесценна, поэтому государству стоит задуматься над тем, как обеспечить армию необходимой.



