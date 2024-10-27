На Покровском направлении ухудшается ситуация: россияне захватили еще один город

Российские захватчики оккупировали город Горняк на Покровском направлении, сообщил военный с позывным "Мучной".

Россияне наступают на Покровск. Фото из открытых источников

"Покровское направление: враг смог забрать весь Горняк под свой контроль. В месте еще остаются наши казаки в подвалах, судьба которых неизвестна. Другие, кто смог, отошли в Кураховку, за которую уже начинаются бои", — сообщил военнослужащий "Мучной".

По его словам, в украинских подразделениях чувствуется дисмотивация.

"У солдат нет желания держаться из-за халатности командиров, которые ничего не делают, чтобы сплотиться и дать бой. И дело совсем не в средствах и людях, а в нежелании это делать. Если так будут продолжаться, то через несколько дней россияне захватят Кураховку", – рассказал он.

Он также сообщил, что в Селидово все высоты уже контролируют россияне и продолжаются бои за одноэтажные здания на западе города.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики проводят агрессивную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. Отмечается, что особое внимание оккупанты уделяют молодым мужчинам. Представители оккупационной власти спрашивают об их деятельности, месте работы и отношении к "специальной военной операции". Если человеку не удается избежать назойливых рекрутеров, он вынужден выслушивать лекцию о "патриотизме" и "преимуществе" службы в армии РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Запад не прочь повторить в Украине сценарий, реализованный в Грузии, считает политолог Тарас Загородний. "Большинство западных партнеров, в частности Вашингтон и Берлин, смотрят на Украину с немым вопросом: "Когда вы уже наконец-то сдохнете для того, чтобы мы снова могли нормально общаться с Путиным и вернуться к довоенному состоянию отношений с РФ?". Команда Джо Байдена в случае из Украины хочет повторить историю с Грузией. Как мы знаем, Запад фактически простил России вторжение в Грузию в 2008 году, а Барак Обама после аннексии грузинских территорий ел гамбургеры с Дмитрием Медведевым", — сказал он.