На Покровском направлении «тяжело»: военные сообщают о большой активности штурмовиков

В Покровском направлении ситуация остается тяжелой. Враг давит количеством штурмовиков, пока без бронетехники. Оккупанты скрываются в заброшенных домах, идут тяжелые бои. Об этом сообщают военные.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Активность на Покровском направлении бешеная, сегодня наши разведчики насчитали до 400 вражеских штурмовиков, штурмуют преимущественно без бронетехники, часть из них удалось уничтожить.

Тяжело… ", – сообщил Станислав Бунятов, командир взвода 24 ОШБ "Айдар"

Пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс":

"П***ры залетели в крайние дома н.п. Шевченко. Идут бои. Пока только можно сказать о наличии подсвинков в некоторых домах, речь не идет о прорыве и т.д., но от этого не сильно легче".

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Чем для всей Украины опасна потеря Покровска

Подразделения РФ сейчас закрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское. Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NV .

"Сейчас дежурный персонал работает в бронежилетах, а шахтеры безопасно проживают в шелтерах на значительном расстоянии от линии фронта. На территории действуют подземные и наземные бетонные укрытия", — говорит Андрей Акулич, гендиректор "Метинвест Покровскуголь".

В подобных обстоятельствах, на предприятиях Покровской площадки до сих пор работает 3,5 тысяч человек. Эта численность персонала обеспечивает базовую жизнеспособность шахты, добычу и обогащение угля.

Даже в 2023 году Украина обеспечивала себя собственным коксующимся углем более чем на 90%. "В случае потери Покровска наши предприятия будут вынуждены использовать исключительно импортный коксующийся уголь. Но объемы такого импорта могут не обеспечить потребности металлургов в коксе на необходимом уровне", — пояснили в объединении "Укрметаллургпром".

Эксперты металлургического объединения считают, что заводам понадобится минимум 1-1,5 года, чтобы перестроить логистику для получения крупных партий импортного коксующегося угля. Но это, безусловно, приведет к значительному удорожанию себестоимости украинской продукции – речь идет о десятках процентов.

Потеря Покровска приведет к обвалу в металлургической отрасли до 50% и более (на предприятиях, которые в сталеплавильном процессе используют чугун).