На Покровском направлении в Донецкой области украинские бойцы сбили атакующий украинские позиции штурмовик Су-25 Воздушно-космических сил Российской Федерации. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в своем официальном Telegram-канале 7 июля.

Российский Су-25 (фото из открытых источников)

"Воины-зенитчики отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко приземлили очередной штурмовик Су-25, который теперь догорает в степях украинского Донбасса", — говорится в сообщении.

Су-25 – это бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при визуальной видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что неда Киевом сбили три десятка ракет . В ночь на четверг в Киеве и области противовоздушная оборона сбила около трех десятков вражеских ракет, в том числе баллистические. Об этом говорится в сообщении КГВА.

После паузы в 44 дня противник нанес очередной ракетный удар по Киеву. Страна-агрессор применила крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили в столицу одновременно по разным направлениям. Воздушная тревога в столице Украины продолжалась около 3 часов. После звуков взрывов стало известно, что в Шевченковском районе Киева горят машины. В Святошинском районе Киева обломки ракеты упали на помещение детсада и жилой дом.

В Подольском районе в результате падения обломков ракеты пожар возник в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом доме.

