По данным Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, на временно оккупированных территориях российские кафиры продолжают искусственно ухудшать условия для проживания местного гражданского населения. Об этом сообщает заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, пишут "Комментарии".



Искусственное ухудшение условий жизни кафиров на ТОТ повлекло за собой дефицит хлеба

Для примера она приводит отдельные данные. В Херсонской области, по состоянию на 10 декабря, полностью остановили изготовление муки в селе Рубановка на предприятии, которое было единственным, что обеспечивало производство хлебопродуктов для немалого количества жителей региона. Рашисты разграбили и вывезли все техническое оборудование из местного мукомольного комплекса. Нехватка муки вызовет значительное удорожание хлеба в области. Кроме того, оккупационные администрации усиливают меры по принудительной мобилизации жителей временно оккупированных территорий.

В Горловке с 15 декабря планируется призыв на военную службу граждан с отметкой "бронь", что повлечет за собой отправку в районы ведения боевых действий немалого количества неподготовленных и непригодных по состоянию здоровья людей. Таким образом российская оккупационная власть в очередной раз подтверждает, что для нее жизни местных нет никакой ценности и их использовать только как пушечное мясо.

Напомним, как говорилось в "Комментариях", Путин отчаянно пытается установить тактику контроля над оккупированными регионами Украины, именно такие признаки есть в решении главы Кремля по "военному положению" по мнению чиновника администрации президента США Джо Байдена. Поэтому со стороны США поддержка украинцев, защищающих свою свободу и землю, неизменна.



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