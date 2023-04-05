На оккупированных территориях рашисты беспощадно вырубают лес: новые свидетельства

Российские захватчики продолжают активно уничтожать природно-ресурсный потенциал временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Лісосмуги

"С начала оккупации российскими предприятиями была организована заготовка леса в Запорожской, Херсонской и других временно оккупированных областях Украины, – свидетельствует Анна Маляр. – При этом предпринимателями осуществляется неконтролируемая варварская вырубка лесных насаждений, что в случае ее продолжения неотвратимо приведет к катастрофическим последствиям для экологии".

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Большинство лесных массивов в этом регионе искусственного происхождения и специально создавались для защиты от ветровой, почвенной и водной эрозии, выполняя функцию рекреационных и лесомелиоративных насаждений, подчеркивают в Минобороне. Вместе с этим, в течение последней декады марта этого года в районе Мариуполя зафиксировано интенсивное перемещение по дорогам Е105 и М18 колонн российских грузовых автомобилей, загруженных свежесрубленным лесом-кругляком.

Кроме того, в некоторых населенных пунктах временно оккупированных территорий Украины российское командование запретило местному населению осуществлять сельскохозяйственные работы на полях, что, вероятно, приведет к срыву весенней посевной кампании нынешнего года, а в дальнейшем — запустению сельскохозяйственных угодий.

В Украине продолжается уже вторая военная посевная — засеяно полмиллиона гектаров пашни, из 13 млн. запланированных. При этом большой текущей и будущей проблемой для украинских аграриев является разминирование территорий.

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