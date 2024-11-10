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На оккупированных территориях «отжатое» жилье раздают в ипотеку россиянам и силовикам

В Запорожской области оккупанты распоряжаются жильем уехавших украинцев

10 ноября 2024, 16:08
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Недилько Ксения

Враг усилил имущественное давление на украинцев – роскадастр начал масштабную инвентаризацию на ТОТ Запорожской области. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

На оккупированных территориях «отжатое» жилье раздают в ипотеку россиянам и силовикам

Иллюстративное фото

Он сообщил, что с начала оккупанты заставили людей оформлять недвижимость по российскому законодательству.

Теперь выискивают неоформленное жилье и имущество – обходят дома, изучают все документы, реагируют даже на объявления и комментарии в интернете.

"Отжатое жилье уже начали продавать "в ипотеку" российским наемникам, силовикам, местным предателям и завезенным "специалистам".

Отжим имущества гражданских украинцев на ТОТ – это военное преступление. Все сделки, совершенные по имуществу на оккупированной территории – недействительны, украинцы остаются законными собственниками имущества на ВОТ", – подчеркнул Иван Федоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Оккупанты снесли 21 дом в Мариуполе: ипотечное жилье строят для россиян

Жители жилищного микрорайона по проспекту Металлургов в оккупированном Мариуполе вышли на митинг. По словам людей, оккупанты снесли 21 дом. А вместо обещанного компенсационного жилья строят ипотечные дома. Люди оказались на улице. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Мариупольского городского совета.

"Жители снесенных домов продолжают ютиться по арендованным квартирам, общежитиям, дачам и у родственников. Прокуратура бездействует, администрация избегает встречи или разводит руками", – возмущаются люди.

"Подобные акции протеста приобретают уже массовый характер. Мариупольцы записывают видео, чтобы хоть как-то показать циничное отношение оккупантов к горожанам. За период оккупации оккупанты уже демонтировали более 460 домов. Вместо этого россияне возводят ипотечное жилье, которое планируется продавать россиянам. А ведь местные жители просто не способны заплатить средства. При этом захватчики меняют юридические адреса снесенных домов. В результате – люди остаются на улице. Поэтому им не остается ничего другого, кроме митингов", – отмечают в горсовете Мариуполя, подконтрольном украинским властям.



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