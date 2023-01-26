На оккупированном Запорожье к гуманитарной катастрофе добавились еще и белорусские военные

Оккупанты наращивают свое присутствие в Украине. К оккупированной Кирилловке в Запорожской области продолжают прибывать новые силы войск противника. О появлении там военных из Беларуси рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального Телемарафона, пишут "Комментарии".

Фото с открытых источников

“Вчера в Кирилловку заехали белорусские военные. Они могут являться сотрудниками частной военной компании. Мы ведь не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска Беларуси, но по факту это белорусы. По факту у них есть шевроны какой-нибудь Витебской части или бригады. Это то, что видят наши жители", – сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров.



Итак, резюмировал мэр, представители армии из Белоруссии уже зашли на территорию Украины. По его словам, на юге Запорожской области в последние дни увеличилось количество оккупационных войск. Российские захватчики пропагандируют утопический "русский мир". Зато спровоцировали гуманитарную катастрофу:

- закрыли возможность поставки гуманитарной помощи в оккупацию:

- лекарства в аптеках стоят в 3-4 раза дороже, чем на подконтрольных Украине территориях;

- медикаменты в больницах в дефиците, даже физраствор;

- больницы переполнены. На 180 койко-место, например, мелитопольской больницы приходится 200 пациентов, в том числе раненых оккупантов;

- морги заняты 200-ми орками;

- закрыли людям выезд в подконтрольный Украине Запорожье, поэтому квалифицированная медицинская помощь предоставляется только в Крыму. Но для жителей с оккупации либо выставляют цены в долларах, либо требуют российский медицинский полис, который сложно оформить даже с роспаспортом;

- стоимость продуктов и средств гигиены повысилась в 2-5 раз по сравнению с февралем 2022 года. Цены выше, чем в питомнике "русского мера" - Москве.

" Жители в оккупации страдают от террора рашистов и ждут возвращения Украины", — резюмирует Иван Федоров.

На информацию о белорусских войсках во временно оккупированной Кирилловке отреагировал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин. По его словам, ВСУ сейчас проверяет эту информацию.

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