На одном из направлений ВСУ готовы к диалогу с оккупантами: о чем речь

Российские захватчики не проявляют интереса к тому, чтобы забрать с поля боя на Покровском направлении тела своих убитых, сообщил в эфире Freedom офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

Война в Украине

По его словам, бригада в среднем ежедневно ликвидирует от 70 до 100 российских окупантов, поэтому поля на Покровском направлении усеяны трупами.

“Усеяны… Мы готовы к диалогу, чтобы обменяться телами. Мы, соответственно, прилагаем все усилия для того, чтобы достать своего раненого или, не дай бог, убитого, нашего погибшего воина. У них это так не происходит. Почему не происходит? Скажу так, что им неинтересно доставать тела, потому что это выплаты для семьи. То есть у них, скорее всего, я так подозреваю, несмотря на лозунги их лидера, все-таки не выплачивать, считать без вести пропавшим — это гораздо лучше для них", — сказал офицер.

При этом Цехоцкий подчеркнул, что ситуация в Покровском направлении напряженная, но контролируемая силами обороны Украины. По его словам, российские оккупанты пытаются перерезать трассу "Покровск — Константиновка".

По его словам, пехотные штурмы врага продолжаются уже 3-4 месяца. Есть периоды, когда враг накапливает технику и пытается пробить позиции Сил обороны ударной группой.

Офицер также добавил, что российские войска активно используют мотоциклы для выдвижения на линию боевого столкновения.

“Таким образом они надеются проскочить наши FPV-дроны. Конечно, артиллерией по одному мотоциклисту стрелять не будешь. Но опять же, пилоты их, скажем, вычислили в этих маневрах, и очень успешно мы их уничтожаем вместе с мотоциклами", — сказал Цехоцкий.

По его словам, буквально неделю назад россияне пытались штурмовать позиции сил обороны с применением бронетехники.

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