На одном из направлений ВСУ готовы к диалогу с оккупантами: о чем речь

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Российские захватчики не проявляют интереса к тому, чтобы забрать с поля боя на Покровском направлении тела своих убитых, сообщил в эфире Freedom офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
Война в Украине
По его словам, бригада в среднем ежедневно ликвидирует от 70 до 100 российских окупантов, поэтому поля на Покровском направлении усеяны трупами.
При этом Цехоцкий подчеркнул, что ситуация в Покровском направлении напряженная, но контролируемая силами обороны Украины. По его словам, российские оккупанты пытаются перерезать трассу "Покровск — Константиновка".
По его словам, пехотные штурмы врага продолжаются уже 3-4 месяца. Есть периоды, когда враг накапливает технику и пытается пробить позиции Сил обороны ударной группой.
Офицер также добавил, что российские войска активно используют мотоциклы для выдвижения на линию боевого столкновения.
По его словам, буквально неделю назад россияне пытались штурмовать позиции сил обороны с применением бронетехники.
Напомним, портал "Комментарии" также рассказывал о том, где украинские военные могут попасть в окружение.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!