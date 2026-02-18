На мирных переговорах обсудят энергетическое перемирие: на Западе шокировали реальный замысел Кремля

В швейцарской Женеве 17-18 февраля проходит очередной раунд мирных переговоров с участием делегаций Украины, США и России, где среди важных тем могут фигурировать и вопросы возможного энергетического перемирия между сторонами. Эти двусторонние встречи, модерируемые Вашингтоном, имеют целью найти решения, которые могут приблизить к прекращению войны, в частности в аспектах безопасности и гуманитарии. Советы безопасности уже обменялись мнениями о практических проблемах и механизмах возможных договоренностей, а встречи распределены на политический и военный блоки, которые продолжают работу сторон в закрытом формате.

Одним из ключевых вопросов, которые могут поднять на этих переговорах, является энергетическое перемирие — краткосрочное соглашение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Эта тема активно обсуждается в дипломатических кругах накануне встречи, и, как сообщают источники, ее намерены включить в программу обсуждения во время диалога в Женеве.

В этом контексте американский институт изучения войны (ISW) предупреждает, что такая договоренность может не принести ожидаемого облегчения, а наоборот, стать инструментом для информационной и стратегической выгоды России. По оценкам аналитиков, Москва уже использовала ранее подобные перемирия или моратории на удары, заявляя о своей "готовности к миру", но фактически накапливала ударные ресурсы для будущих атак, что нанесло значительный ущерб украинской энергосистеме.

Эксперты утверждают, что Россия может попытаться подать свое согласие на временное прекращение ударов как значительную уступку, используя это в своих интересах, чтобы усилить свою позицию в переговорном процессе и снизить давление международного сообщества. Такая тактика может быть направлена на то, чтобы создать иллюзию конструктивности, готовясь возобновить разрушительные удары сразу после завершения договоренности.

Как уже писали "Комментарии", Российская Федерация активно развивает собственные морские беспилотные системы и готовит основу для их массового применения в войне, в частности, с прицелом на удары по украинской морской и портовой инфраструктуре. По оценкам украинской разведки, угроза водных дронов РФ постепенно растет — еще год назад Москва только начинала проектировать такие аппараты, а сегодня уже проводит полевые испытания и пытается запустить серийное производство, хотя значительная часть разработок до сих пор носит экспериментальный характер.