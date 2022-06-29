На месте трагедии спасатели находят фрагменты тел: что известно о ситуации в Кременчуге

Разбор завалов, фото ГСЧС

В течение суток поисковые работы на месте трагедии в Кременчуге не прекращаются. На утро 29 июня разобрали 75% завалов. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Полтавской области.

К разбору завалов привлечены 392 человека из ГСЧС, коммунальных служб, терробороны, военных, полиции Нацгвардии, дежурят медики. Местные власти предоставили коммунальную технику для выполнения работ.

Что касается количества жертв, то известно о 18 погибших и обнаружены 8 фрагментов человеческих тел на месте взрыва и пожара в помещении ТРЦ "Амстор". В больницы обратились 61 человек, 26 человек госпитализированы в больницу интенсивного лечения "Кременчугская".

Среди пострадавших и спасатели, работавшие на месте происшествия. Сразу после того, как ГСЧС приступили к тушению и разбору завалов, 27 июня потерял сознание начальник очередной смены. Мужчина был госпитализирован с отравлением угарным газом в реанимацию Кременчугской ЦРБ. Пока он еще находится на лечении.

Утром 29 июня сдвинулась железобетонная плита и травмировались два спасателя — начальник караула из Миргорода и старший спасатель. Мужчин госпитализировали. Поисковые работы координируют Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Как писал портал, по факту открыто производство, следствие проводят работники Нацполиции, прокуратуры и Службы безопасности. Назначен ряд экспертиз. Остатки с места трагедии будут идентифицировать из-за генетических экспертиз. Криминалисты будут собирать биологические материалы у родственников, заявивших о пропавших без вести членах семьи. Для журналистов дал пресс-брифинг министр внутренних дел Денис Монастырский.