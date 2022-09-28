На Львовщине могут использовать пророссийский бизнес, чтобы ударить по продовольственной безопасности, - экснардеп Черненко

По словам народного депутата Александра Черненко, в случае военных неудач россияне планируют подорвать продовольственную безопасность Украины. Для этого им пригодится российский и пророссийский бизнес на ее территории. В частности, мощный игрок хлебопекарной отрасли нескольких областей – группа компаний Кулиничи, который начал строить завод под Львовом.



Владимир Мисик, группа компаний Кулиничи

“На предприятии, которое Мисик строит во Львове, уже появилась агрессивно настроенная русскоязычная охрана, которая не подпускает на участок местных. В скором времени готовится и бизнес-интервенция на местный рынок, чтобы его монополизировать, задавив всех местных производителей. Для начала по планам Мисика во Львове и области планируется поставить 200 киосков. И все это происходит при поддержке главы местной ОВА Козицкого, освятившего своим присутствием строительство завода”, - пишет Черненко.

Александр Черненко отмечает, что хлеб является стратегически важным продуктом, особенно социально уязвимых слоев населения. Добиться его исчезновения, кроме бомбардировок хлебзаводов, можно преднамеренным саботажем изнутри для остановки производства.

“Расцвет его бизнеса (Владимира Мисика-прим.ред) пришелся на правление Януковича, которому по информации из многих источников именно Мисик подарил золотой батон. В Верховной раде Мисик исправно кнопкодавил, позировал с георгиевской лентой, ставил подписи под диктаторскими законами, а на родной Харьковщине массово строил храмы Московского патриархата. После Майдана он ни разу так и не осудил преступления регионалов, не отказался от пророссийских взглядов. Отличился поправкой в бюджет, которая должна была отменить безвиз для Украины. Думаю, говорить о том, в чьих интересах действовал и будет действовать Мисик – не надо”, — отмечает Александр Черненко.

По мнению Черненко, руководство области помогает Владимиру Мисику, несмотря на риски.

“Объяснял ли кто-нибудь Козицкому понятие "продовольственная безопасность", и последствия удара по ней пророссийского бизнеса – неизвестно. Но то, что глава Львовской ОВА способствует пророссийскому бизнесу и ставит под угрозу продовольственную безопасность Львовщины – факт”, — пишет Черненко.

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