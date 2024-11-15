На Курщине началась новая волна наступления РФ: подробности

Российские оккупационные войска возобновили наступательные действия в Курской области. Армия РФ применяет технику, чтобы вытеснить ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко в Telegram.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Враг вновь проводит наступательные действия в Курской области. Применяет технику, перемещаться пытается активно ночью", — отметил Андрей Коваленко.

Следует отметить, что Курская операция украинских войск длится уже 100 дней. За это время ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, а также создали буферную зону в приграничных районах РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики отметили, что недавние оценки западных и украинских экспертов касательно численности российской группировки войск в Курской области "не является значительным перегибом" – российское командование уже несколько месяцев собирает силы для будущего контрнаступления и вытеснения ВСУ с российской территории.



