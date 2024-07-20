На Купянском направлении надвигается беда: ВСУ могут оказаться в окружении

Российские оккупанты захватили центр села Песчаное на Купянском направлении, сообщает Telegram-канал Deep State.

Враг продвинулся на Купянском направлении. Фото из открытых источников

Канал пишет, что зафиксированы российские военные в центральной части села Песчаное, где они вывешивали свою символику и спокойно прогуливаются.

"На одном из видео, которые сегодня опубликованы, были замечены оккупанты у памятника красноармейцу в селе Песчаное, что возле Табаевки", — говорится в сообщении Deep State.

Авторы канала отметили, что речь не идет о селе Песчаное, которое возле Степной Новоселовки.

Deep State также сообщил, что линия столкновения в Песчаном уточняется.

По данным канала, существует угроза окружения украинских военных, удерживающих позиции на восточном берегу реки Оскол.

"Если окажется, что деревня захвачена, то до перерезания группировки Сил обороны Украины на восточном берегу Оскола останется поле и Колесниковка", — сообщает Deep State.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные войска продолжают наступательные операции одновременно на нескольких участках фронта. Направление Авдеевка-Покровск остается основополагающим для военных усилий России. "Вероятно, направление Авдеевка-Покровск в Донецкой области остается в центре усилий России и соответственно там российские силы в течение последнего месяца поддерживали самые высокие операционные темпы", — говорится в сводке. Британская разведка отметила, что российские войска продолжили продвижение к северу и западу от Очеретиного в направлении Покровска. Также они немного продвинулись в направлении поселка Нью-Йорк — хорошо укрепленный район и последняя точка линии столкновения, существовавшая до полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

