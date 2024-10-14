Украина стоит перед выбором, который определит судьбу нации на века вперед, считает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, этот выбор состоит в том, продолжить ли биться, или попытаться договориться и как всегда впоследствии потерять свое государство.

Украина

Мельник говорит, что с 1991 года Украина допустила ряд ошибок. По его словам, первая ошибка заключается в вере в то, что независимость можно обрести без боя.

Нет. История нам просто дала шанс подготовиться к войне, но Украина и общество ее не просто упустили, они сами уничтожали свою армию и ненавидели тех, кто указывал на их ошибки", — отметил Мельник.

Второй роковой ошибкой, по его мнению, стало уничтожение собственного оружия с расчетом на наших "западных партнеров", декларирующих поддержку Украины, но ведущих бизнес с Россией через третьи страны.

"Американцы помогают сбивать Израилю ракеты, летящие на их Землю Обетованную, не потому, что они хорошие союзники, а потому, что если Израиль встанет на грани существования, то в ход пойдет ядерное оружие, однозначно имеющееся у детей Сиона", — подчеркнул. Мельник.

Третьей роковой ошибкой, по мнению Мельника, является то, что Украина ориентируется не на свои интересы, а на посторонние силы.

"Наши вожди должны понять. Не мечтайте об американских деньгах, вам они не достанутся. Стройте производство уже и сейчас в ракетных шахтах Карпат, бункерах и бомбоубежищах городов, ведь война не закончится завтра. Поддерживайте национального производителя, потому что только мы платим настоящие налоги", — отметил Мельник.

По его словам, руководство государства должно понять, что, несмотря на разные политические взгляды, сейчас мы в одной лодке и выбрасывать за борт тех, кто имеет другие от капитана взгляды на угол наклона паруса это путь к поражению.

"Нам нужна победа, и мы можем ее одержать, через сверхчеловеческие усилия из-за боли, и десятки тысяч смертей, легче, чем сейчас не будет, но шанс есть. Нужно только понять, что нам некуда убегать", — добавил Мельник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину заставляют признать поражение в войне.



