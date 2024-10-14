На кону жизни нации: перед каким сложным выбором оказалась Украина

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Ткачик Олеся
Украина стоит перед выбором, который определит судьбу нации на века вперед, считает военный, аналитик проекта "Левиафан" Николай Мельник. По его словам, этот выбор состоит в том, продолжить ли биться, или попытаться договориться и как всегда впоследствии потерять свое государство.
Украина
Мельник говорит, что с 1991 года Украина допустила ряд ошибок. По его словам, первая ошибка заключается в вере в то, что независимость можно обрести без боя.
Второй роковой ошибкой, по его мнению, стало уничтожение собственного оружия с расчетом на наших "западных партнеров", декларирующих поддержку Украины, но ведущих бизнес с Россией через третьи страны.
Третьей роковой ошибкой, по мнению Мельника, является то, что Украина ориентируется не на свои интересы, а на посторонние силы.
По его словам, руководство государства должно понять, что, несмотря на разные политические взгляды, сейчас мы в одной лодке и выбрасывать за борт тех, кто имеет другие от капитана взгляды на угол наклона паруса это путь к поражению.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украину заставляют признать поражение в войне.
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