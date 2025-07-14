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На какой срок будет продлено военное положение: Зеленский внес в Раду законопроекты

Уже на этой неделе нардепы должны рассмотреть вопрос о продлении военного положения на 90 дней

14 июля 2025, 10:42
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Предложение предусматривает продление на 90 дней. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил в Telegram народный депутат Ярослав Железняк.

На какой срок будет продлено военное положение: Зеленский внес в Раду законопроекты

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Данные законопроекты народные избранники будут голосовать уже на этой неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ходе телефонного разговора 3 июля российский диктатор Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что в ближайшие 60 дней он не откажется от очередной эскалации. Основной удар российские войска сделают на востоке Украины, чтобы выйти на административные границы областей, которые Путин считает своими. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает изданме "Axios", со ссылкой на источники.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что США отправят Украине Patriot, а также другую технику. При этом глава Белого дома уточнил, это вооружение крайне необходимо Киеву, ведь российский диктатор Владимир Путин "хорошо говорит, но потом вечером всех бомбит". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

"Мы отправим им "Patriots", в которых они отчаянно нуждаются, потому что Путин действительно удивил многих. Он говорит, красиво, а потом вечером всех бомбит. Но тут есть небольшая проблема. Мне это не нравится", — сказал Трамп представителям СМИ. 

При этом в западных СМИ расходится информация о том, что именно имел ввиду президент США. Одни СМИ пишут, что речь о ракетах к Patriot, другие, что речь и самих системах ПВО, еще ряд СМИ пишут, что Трамп имел ввиду и ракеты и сами зенитно-ракетные комплексы.




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Источник: https://t.me/yzheleznyak/13323
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