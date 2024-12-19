На каком направлении Россия сконцентрировала 150 тысяч солдат: объяснение эксперта

Россия продолжает наращивать силы на востоке Украины, сосредоточив около 150 тысяч военных на трех ключевых направлениях – Покровском, Кураховском и Времивском. Об этом сообщил спикер Оперативно-стратегической группировки "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Россия сосредоточила 150 тысяч солдат на востоке Украины

"На трех тактических направлениях, где больше всего враг взаимодействует, — это Покровское, Курахивское и Времевское, участвуют три крупных российских группировки "Центр", "Юг" и "Восток". Насчитывает эта группировка около 150 тысяч личного состава", — сказал он. .

По его словам, самая масштабная группировка собрана на Покровском направлении – здесь размещено около 70 тысяч солдат. На Кураховском направлении находится около 35-36 тысяч военных, а на Времивском — около 40 тысяч. Все эти силы входят в состав трех российских группировок: "Центр", "Юг" и "Восток".

Российские войска изменяют стратегию ведения боя. Вместо масштабных наступлений с использованием тяжелой техники враг применяет небольшие штурмовые группы. Их поддерживают единичные бронированные машины или легкие боевые средства, такие как пикапы и баги.

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