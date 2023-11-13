На каком направлении может произойти стремительный прорыв ВСУ: что положит конец войне в 2024 году

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Кравцев Сергей
Два вопроса, которые есть одними из самых задаваемых вопросов касаются того, есть ли хоть какие-то перспективы, что война в Украине завершится в 2024-м году? И второй вопрос – на каком направлении может произойти стремительное наступление ВСУ, которого все так заждались? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Radio NV" спрогнозировал, что есть основания высказать надежду, что Украина имеет хорошие шансы вернуть под свой контроль временно оккупированные Олешки и Новую Каховку Херсонской области. Если украинским войскам удастся увеличить плацдарм для наступления на левом берегу Херсонщины, то российским войскам придется отойти еще ближе к административным границам временно оккупированного Крыма.
Мусиенко считает, что этот плацдарм могут создать также и для того, чтобы вытащить значительные объемы российских сил из Мелитопольского направления, в частности из-под Токмака. Это даст возможность украинской армии продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для противника с двух сторон.
Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что есть шансы, что полномасштабная война в Украине против РФ завершится в 2024 году.
Алексей Гетьман считает, что в это понятие многие люди вкладывают разный смысл, например, выход на границы 1991 года, выход на рубежи 24 февраля 2022 года или флаг над Кремлем.
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