На каком направлении может произойти стремительный прорыв ВСУ: что положит конец войне в 2024 году

Два вопроса, которые есть одними из самых задаваемых вопросов касаются того, есть ли хоть какие-то перспективы, что война в Украине завершится в 2024-м году? И второй вопрос – на каком направлении может произойти стремительное наступление ВСУ, которого все так заждались? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Украинским военным нельзя отступать на правый берег Днепра

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Radio NV" спрогнозировал, что есть основания высказать надежду, что Украина имеет хорошие шансы вернуть под свой контроль временно оккупированные Олешки и Новую Каховку Херсонской области. Если украинским войскам удастся увеличить плацдарм для наступления на левом берегу Херсонщины, то российским войскам придется отойти еще ближе к административным границам временно оккупированного Крыма.

Мусиенко считает, что этот плацдарм могут создать также и для того, чтобы вытащить значительные объемы российских сил из Мелитопольского направления, в частности из-под Токмака. Это даст возможность украинской армии продолжить там наступательные действия и создавать серьезные логистические проблемы для противника с двух сторон.

"Как будут развиваться события, увидим. Или это будет все же стремительное наступление, или, в конце концов, это будут боевые действия с целью сковывания, в результате которых наши силы могут отойти, опять же, на правобережье", — подытожил Александр Мусиенко.

В понятие "победа" в войне с россиянами многие люди вкладывают разный смысл

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в интервью сайту "Обозреватель" высказал мнение, что есть шансы, что полномасштабная война в Украине против РФ завершится в 2024 году.

"Конечно, шансы такие есть (Ред. – что в следующем году закончится война), хотя здесь возникает другой вопрос. Возможно, я ошибаюсь, — я хотел бы ошибаться, — но мне кажется, что у нас нет общегосударственной концепции того, что мы должны понимать под победой", — высказался эксперт.

Алексей Гетьман считает, что в это понятие многие люди вкладывают разный смысл, например, выход на границы 1991 года, выход на рубежи 24 февраля 2022 года или флаг над Кремлем.

Читайте также на портале "Комментарии" — военный и внешнеполитический фронт: где самая сложная ситуация и что может измениться.