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На каких участках фронта горячее всего, - Генштаб

В Генштабе рассказали, на каких направлениях продолжаются бои

сегодня, 19:25
Автор:

Козлова Альбіна
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Российская армия продолжает обстрелы украинских населенных пунктов из ракетных систем, авиации, артиллерии. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

На каких участках фронта горячее всего, - Генштаб

Фото Генеральный штаб ВСУ

На севере оккупанты обстреливают села Сумской и Черниговской областей. В Харьковской области продолжаются обстрелы областного центра и близлежащих населенных пунктов из танков, ствольной и реактивной артиллерии, авиации. Также продолжаются обстрелы населенных пунктов на Славянском направлении, совершен авиаудар возле Богородичного.

В направлении Мазановки и в районе Новоселовки Второй атаки оккупантов отбили украинские защитники, те отошли с потерями. Оккупанты обстреливали населенные пункты на Бахмутском направлении. Возле Авдеевки и Владимировки россияне нанесли авиаудары.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях по линии столкновения продолжаются бои и обстрелы с применением минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии.

На юге ВСУ уничтожили четыре склада боеприпасов оккупантов. Снижено 15 россиян, более 60 единиц техники, бронированная и автомобильная техника, в том числе командно-штабные машины в Чернобаевке, противотанковый и переносной зенитный ракетные комплексы. Всего с февраля уничтожено 37 300 живой силы противника.

На юге россияне обстреливают линию фронта, чтобы не допустить продвижения украинских сил. В Черном море россия держит два корабли-ракетоносителя с более чем полутора десятками "Калибров", а также три вдк.

Как писал портал, на фронте переломный момент уже прошел около месяца назад, объясняет военный, ведь оккупантам тактика "выжженной земли" тоже не приносит желаемых результатов. Поскольку они не могут наступать по всей линии фронта, а только в одной точке, превращая этот район в ад количеством ударов и обстрелов в момент времени. Это значительно замедляет продвижение врага. Об этом рассказал заместитель командира Легиона Свободы Владимир Назаренко.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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