На Херсонщине вводят строгий запрет перед Пасхой: о чем идет речь

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Кравцев Сергей
В Херсонской области ввели светомаскировку ночью на Пасху. Свет запрещено включать на улице и в домах. Как передает портал "Комментарии", об это в Telegram сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Херсон. Фото: из открытых источников
В Херсонской области накануне Пасхи провели заседание Совета обороны. По результатам совещания местные власти решили удвоить меры безопасности на Пасху. Херсонская ОВА не исключает провокаций со стороны российских оккупантов.
В праздничные дни в Херсонской области увеличат количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты области. Глава Херсонщины призвал жителей быть внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.
В Херсонской области установили специальный режим светомаскировки на Пасху в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в домах.
Также на заседании Совета обороны обговорили темы мобилизации и организации работы военно-врачебных комиссий.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
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