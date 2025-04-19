На Херсонщине вводят строгий запрет перед Пасхой: о чем идет речь

В Херсонской области ввели светомаскировку ночью на Пасху. Свет запрещено включать на улице и в домах. Как передает портал "Комментарии", об это в Telegram сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Херсон. Фото: из открытых источников

В Херсонской области накануне Пасхи провели заседание Совета обороны. По результатам совещания местные власти решили удвоить меры безопасности на Пасху. Херсонская ОВА не исключает провокаций со стороны российских оккупантов.

"Будем делать все возможное, чтобы допустить массового скопления людей и предотвратить трагедии", — отметил Прокудин.

В праздничные дни в Херсонской области увеличат количество правоохранителей, которые будут патрулировать населенные пункты области. Глава Херсонщины призвал жителей быть внимательными и не пренебрегать сигналами тревоги.

В Херсонской области установили специальный режим светомаскировки на Пасху в период с 21:00 до 05:00. В это время запрещается включать уличное освещение и свет в домах.

"Следующее – защита населения города Херсон. Приняли решение предоставить разрешение приобрести 10 уличных укрытий с их монтажом и обустройством. Их установят в местах наибольшего скопления людей в громадах. Также необходимую помощь получат наши защитники", — добавил председатель ОВА.

Также на заседании Совета обороны обговорили темы мобилизации и организации работы военно-врачебных комиссий.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.



