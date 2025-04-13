Россияне в Херсоне убили молодого волонтера: что произошло

Вчера около 16:00 российские военные атаковали гражданский автомобиль в Днепровском районе Херсона. Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает портал "Комментарии".

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В результате сброса взрывчатки с дрона ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина.

Еще два человека – ранены. Взрывные травмы, контузии и осколочные ранения получили мужчины, 30 и 49 лет.

В настоящее время они находятся в больнице в среднем состоянии тяжести.

Уже ночью Александр Прокудин сообщил, что погибшим оказался 27-летний волонтер.

"Искренне сочувствую родным и близким Олега Сальника — волонтера фонда "Справжні", погибшего сегодня в результате атаки российского дрона. Ему было всего 27. Это большая потеря для всего нашего сообщества. Вечно благодарны тебе. Навеки в наших сердцах", – написал глава ОВА.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что 27 марта днем оккупанты нанесли массированный артиллерийский обстрел по центру Херсона. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Центр Херсона сейчас. Враг массированно кроет огнем город. Сейчас известно об одном раненом — скорая доставила его в больницу. Предварительно, еще один человек погиб. Находитесь в безопасных местах! Без нужды не выходите на улицу!" – написал Прокудин в 13:50.

Позже он сообщил о гибели 55-летней женщины и еще одного мужчины, возраст которого не установлен. Он в это время находился на остановке. Позже глава ОВА сообщил, что в Херсоне под российские обстрелы попала бригада "скорой", которая помогала раненому.