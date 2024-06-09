Российские захватчики перебросили на север Харьковской области "кадыровцев".

«Кадыровцев» перебросили в Харьковскую область. Фото из открытых источников

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина, "кадыровцы" будут выполнять функции заградительных отрядов для пресечения побегов российских подразделений.

"Заградительные отряды, сформированные из личного состава подразделений "Ахмат", выставлены в пограничной зоне, чтобы пресечь попытки российских солдат бежать обратно в Россию. Это сделали для того, чтобы во время перегруппировки войск "кадыровцы" сдерживали россиян, которые попытаются скрыться", – рассказал Назар Волошин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский диктатор Владимир Путин вновь озвучил нарратив о готовности России к переговорам с Украиной. "Переговоры возможны на тех условиях, о которых мы договаривались еще начиная в Минске, а затем в Стамбуле. Но даже если взять за основу договоренности в Стамбуле, мы должны исходить из реалий сегодняшнего дня", — заявил российский диктатор.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что действующая модель роста российской экономики "примитивна" и вскоре исчерпает себя, заявил глава "Сбербанка" Герман Греф. Текущий рост российской экономики, по словам Грефа, в первую очередь, обеспечивают растущие расходы государства на машиностроение, что приводит к росту зарплат в экономике. "Люди становятся более состоятельными, они идут в банки и, несмотря на все ограничения Центрального банка, получают кредиты. Даже по очень высоким ставкам из-за того, что у них выросли доходы", — отметил он.

