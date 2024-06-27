На границе Харьковской области начались бои на новом участке у села Сотницкий Казачок. Как сообщает Deep State, российские оккупанты начали атаки, используя диверсионные группы.

Бои на Харьковщине (фото из открытых источников)

"У Сотницкого Казачка ситуация ухудшилась после ротации подразделений и враг действует диверсионными группами, а не линейными подразделениями", — говорится в сообщении.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ разработала план "денцификации" украинских детей . Коллаборанты временно оккупированной Донбасса получили очередной план от кремлевских патронов относительно "денацификации" местных детей.

Как сообщает Центр национального сопротивления, более 3,5 тысяч маленьких украинцев из так называемой "ДНР" в обязательном порядке примут участие во всероссийском пропагандистском мероприятии "Культурная карта 4 85". Отмечается, что борьба за молодое поколение на временно оккупированных территориях Украины стала приоритетом для врага, поэтому Кремль максимально усилил пропагандистские меры, направленные на "перевоспитание" детей. Для этого выделяются немалые средства. Правда, большинство этих денег оседают в карманах местных муртадов.

Также "Комментарии" писали о том, что Торецк только первая цель . В настоящее время наиболее напряженная ситуация на фронте наблюдается в районе Торецкая, где российские оккупанты пытаются захватить город, несмотря на значительные потери, отметил военный эксперт и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

По его словам, в течение нескольких месяцев после отступления украинских войск из Авдеевки враг активно атакует в направлении Покровска. Однако основной целью является не сам Покровск, а выход на трассу, соединяющую его с Константиновкой. Времен Яр также является частью этого плана. Теперь главным объектом является Торецк, подчеркнул эксперт.

