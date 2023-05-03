"На голову выше": как РФ будет останавливать украинское контрнаступление

Одним из имеющихся у России военных козырей, которые она попытается использовать против украинского контрнаступления — преимущество в авиации. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Романа Свитана в его интервью "Фабрике новин".

Украине нужны F-16

Для этого сейчас РФ перебрасывает боевые самолеты в приграничные с Украиной города, в частности в Ейск. По словам Романа Свитана, это обусловлено наиболее оптимальным радиусом действия боевого самолета — время его подлета к линии фронта не должно превышать полчаса.

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В целом, по словам Романа Свитана, пока Украине не передали F-16, Россия сохраняет преимущество в воздухе, и по количеству, и по качеству боевых самолетов. Вероятно, это преимущество россиян ВСУ будут нейтрализовать при помощи зенитно-ракетных комплексов, которые будут прикрывать наши наступающие войска.

"Россияне на голову выше нас в воздухе, — говорит Роман Свитан. — У россиян есть чуть больше сотни Су-30, чуть больше сотни Су-34, около сотни Су-35, также новейшие самолеты на базе Су-27м — отличные самолеты. У них еще есть старые самолеты — около двухсот Су-25, сотня Су-24. Это примерные цифры. То есть около 500-600 самолетов у них реально есть для выполнения боевых задач. Противодействовать им мы можем только при помощи зенитно-ракетных комплексов. Они на направлении удара прикроют наши войска с воздуха, а вот нанести боевое поражение с воздуха нам просто нечем. Поэтому можно сказать, что пока мы не получим F-16, превосходство в воздухе будет за российскими самолетами".

Кроме того, эксперт прокомментировал заявление министра обороны Украины Резникова о возможности освобождения Крыма без боя. По мнению Свитана, это нереально.

"Если нам хотят подсунуть Минск-3, то большие вопросы к министру обороны. Каков механизм взятия Крыма без боя? Такого механизма не может быть априори. Если идти по дипломатическому пути, это значит, что Крыма мы уже не увидим никогда", — говорит военный эксперт.

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