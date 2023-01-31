На главу ГУР Буданова совершили не менее 10 покушений: журналисты сообщили новые подробности

На главу ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова уже совершено почти 10 покушений за примерно семь лет. Попытка ликвидировать разведчика началась с августа 2016 года, когда на территории временно оккупированного Крыма был ликвидирован подполковник ФСБ.

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Washington Post , ссылаясь на "человека, близкого к Буданову". Как пример, издание рассказывает об одном из случаев в 2019 году, тогда в машину руководителя ГУР была заложена бомба. Но смертоносная взрывчатка сработала преждевременно.

"Считалось, что Буданов был одним из причастных украинских спецоператоров, работавших в тылу врага, и позже он был награжден "Орденом Мужества" за нераскрытые операции", — пишут журналисты в этом репортаже.

Репортеры, беря интервью у Буданова, задали ему вопрос о случае с ликвидацией подполковника ФСБ. Но руководитель Главного управления разведки не дал ни подтверждения, ни опровержения собственного участия в операции. Буданов только заметил: "Что-то случилось".

Представители издания утверждают, что Буданов в повседневной жизни действует очень осторожно. Он как бы живет в собственном кабинете, там постоянно звучит классическая музыка. Это возможная защита от прослушивания. Еще разведчика редко можно увидеть среди публики.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в разведке объяснили, почему прогнозы Буданова о победном 2023-м вполне реальны. Обнадеживающий прогноз по войне в Украине начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, в котором говорится о победном завершении войны уже в 2023 году, базируется на трех составляющих: разведданные, анализ обстановки на поле боя и международная ситуация. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

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