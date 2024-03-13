На фронте погибли два украинских пилота. Волонтер объяснил, как это стало возможно

Известно, что 12 авиационная бригада Сухопутных войск ВСУ имеет на вооружении вертолеты таких моделей, как Ми-8, Ми-9, Ми-24, Ми-26.

Сергей Стерненко

При этом в Минобороны РФ 13 марта опубликовало видео, где видно, что российский дрон-разведчик обнаружил украинские вертолеты. Затем по ним был нанесен удар кассетными боеприпасами. Враг утверждает, что уничтожил два украинских вертолета. На эту информацию никак не отреагировали в Минобороны Украины или в 12 авиационной бригаде.

Волонтер Сергей Стерненко в Телеграмме сообщил, что уничтоженные вертолеты находились от линии фронта в 45+ км. По его информации, корректировка была осуществлена враждебным беспилотником Supercam.

При этом Стерненко добавил, что удары подобного характера становятся тенденцией. По его словам, враг начал преуспевать с уничтожением украинской военной техники по нескольким причинам.

Прежде всего, говорит Стерненко, у врага растут разведывательные возможности, при этом украинские дроны-разведчики имеют низкую эффективность. Во-вторых, россияне улучшили свою космическую разведку. В-третьих, добавляет Стерненко, враг сократил время на принятие решения о нанесении удара по цели с момента ее обнаружения. То есть, подчеркнул волонтер, противник совершенствует систему управления своими войсками.

Кроме того, подчеркнул Стерненко, вероятно, враг получает информацию от своих агентов, находящихся среди военного командования. По его словам, разовое поражение техники можно было бы списать на везение окупантов, однако, если это происходит несколько раз подряд, то это однозначно не случайность.

"Это засады, организованные на основе ранее полученных сведений. Для военной контрразведки очень много работы",

– подчеркнул волонтер.

По его мнению, чтобы уберечь технику и жизнь военных, в первую очередь необходимо обеспечить подразделения средствами обнаружения враждебных БПЛА. По его словам, это дешево, но одновременно эффективно.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что россияне начали учиться и принимать оперативно решения по поражению украинской техники.