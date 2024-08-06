На фронте погиб известный украинский шеф-повар

На фронте погиб известный шеф-повар Сергей Пантак. О его смерти сообщила Юлия Киселева, волонтер из Херсона, через социальные сети. Юлия назвала Сергея одним из лучших жителей Херсона, боровшегося за свободу Украины до последнего.

В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана Сергей Пантак

"Друзья, сегодня утром Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак, который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", — говорится в ее сообщении в Facebook от 4 августа.

Еще до войны Сергей был известен в кулинарных кругах. Он регулярно получал награды и в 2021 году входил в список сотни лучших кулинаров страны. Кроме того, Сергей Пантак неоднократно отмечался национальной кулинарной премией "Ukrainian Culinary Faces". В ресторане "Кабанос" он не просто готовил еду, но и делился своим пристрастием с каждым посетителем.





Когда началась полномасштабная война, Сергей вместе с коллегами решили помогать, готовя еду для врачей, пациентов и людей в бомбоубежищах. Они кормили от 200 до 300 человек каждый день.

Впоследствии Сергей присоединился к 196-му отдельному батальону 124-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, где служил пилотом FPV-дронов.

У погибшего бойца остались жена, дочь и родители.

Ранее "Комментарии" писали, что на войне погиб бывший городской голова Умани Александр Цебрий. Как сообщил в Фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, он был командиром пулеметного взвода, имел звание младшего сержанта, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.