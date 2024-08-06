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На фронте погиб известный украинский шеф-повар

В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана Сергей Пантак

сегодня, 12:36
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Черновалова Кристина

На фронте погиб известный шеф-повар Сергей Пантак. О его смерти сообщила Юлия Киселева, волонтер из Херсона, через социальные сети. Юлия назвала Сергея одним из лучших жителей Херсона, боровшегося за свободу Украины до последнего.

На фронте погиб известный украинский шеф-повар

В боях за Украину погиб шеф-повар херсонского ресторана Сергей Пантак

"Друзья, сегодня утром Херсон потерял одного из лучших его жителей. Погиб наш друг Сергей Пантак, который защищал нашу страну и боролся за нашу Волю до последнего", — говорится в ее сообщении в Facebook от 4 августа.

Еще до войны Сергей был известен в кулинарных кругах. Он регулярно получал награды и в 2021 году входил в список сотни лучших кулинаров страны. Кроме того, Сергей Пантак неоднократно отмечался национальной кулинарной премией "Ukrainian Culinary Faces". В ресторане "Кабанос" он не просто готовил еду, но и делился своим пристрастием с каждым посетителем.

На фронте погиб известный украинский шеф-повар - фото 2

Когда началась полномасштабная война, Сергей вместе с коллегами решили помогать, готовя еду для врачей, пациентов и людей в бомбоубежищах. Они кормили от 200 до 300 человек каждый день.

Впоследствии Сергей присоединился к 196-му отдельному батальону 124-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ, где служил пилотом FPV-дронов.                                                                     

У погибшего бойца остались жена, дочь и родители.                                                               

Ранее "Комментарии" писали, что на войне погиб бывший городской голова Умани Александр Цебрий. Как сообщил в Фейсбуке глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, он был командиром пулеметного взвода, имел звание младшего сержанта, награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.



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Источник: https://www.facebook.com/yulia.kiselyova2/posts/pfbid02eRQb9x7kS9uziQPCrUcdiPCWbNcPRULMRU7jCSTHPRN7ixf4jyuiNYCp22UZZ9G2l
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