На фронте погиб известный украинский актер

13 июня стало известно о гибели известного украинского актера Юрия Фелипенко, служившего в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады.

Украинский актер Юрий Фелипенко

О гибели 32-летнего Фелипенко сообщила его жена телеведущая Екатерина Мотрич. В своем сообщении в Instagram она поделилась болью от потери мужа на войне против России.

"Юра был без преувеличений моим миром, душой, моим светом. Невозможно передать эту потерю. Меня словно уничтожили", — говорится в сообщении о смерти Юрия Фелипенко.

Екатерина Мотрич пообещала впоследствии сообщить о дате и месте прощания с мужем. Мотрич и Фелипенко поженились в июне 2023 года.

На экране Юрий Фелипенко впервые появился в 2014 году в детективном сериале "Возвращение Мухтара-9". Среди других работ также были "Отдел 44", "Что делает твоя жена", "Цвет страсти" и сериал "Обещание Богу".

С началом полномасштабного вторжения России актер сменил творческую деятельность в защиту страны. Сначала он присоединился к киевской терробороне, а также активно занимался волонтерством, помогая армии и гражданским. В апреле 2024 года Фелипенко поступил в батальон ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр, где выполнял боевые задания с использованием дронов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что пятеро членов команды фильма "Довбуш" погибли на войне. Еще около 70 человек, работавших над фильмом, находятся в рядах украинского войска.

Также "Комментарии" писали, что на войне с россиянами погиб украинский актер Евгений Светличный, воевавший в составе "Волков Да Винчи".