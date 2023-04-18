На фронте погиб экснардеп из Тернопольщины

Информацию о гибели Олега Барны подтвердил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишут "Комментарии". Павший – украинский общественно-политический деятель, правозащитник, педагог, военнослужащий, сержант Вооруженных сил Украины, участник российско-украинской войны. Народный депутат Украины VIII созыва.



Олег Барна отдал свою жизнь, защищая страну от рашистов

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Предварительно известно, что Олег Барна погиб накануне – 17 апреля. Сегодня, 18 апреля, экснардепу должно было исполниться 56 лет.

Олег Барна с первого дня полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины отправился на фронт. В конце концов и погиб, защищая независимость Родины от русских кафиров.

Журналист Роман Реведжук напомнил, что Барна отправился воевать еще в 2014 году, однако впоследствии вернулся, чтобы стать народным депутатом Украины. После большого вторжения россиян эксполитик снова отправился воевать даже несмотря на то, что имел инвалидность.

Барна был нардепом VIII созыва и попал в Раду с "Блоком Петра Порошенко" (ныне "Европейская солидарность"). Наибольшую популярность он получил, когда 11 декабря 2015 попытался вынести тогдашнего премьера Украины Арсена Яценюка с трибуны парламента. После этого его исключили из БПП, но 29 марта 2016 вернули.

Напомним, "Комментарии" писали, что неделю назад в боях за Бахмут погиб известный украинский велогонщик Константин Денека, которому было 40 лет.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в апреле этого года в автомобильной аварии погиб бывший народный депутат Украины Владимир Стретович.