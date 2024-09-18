На фронте оккупанты травятся едой, имеют расстройства пищеварения и нуждаются в медикаментах

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. Об этом сообщили в утренней сводке оперативно-тактической группировки "Харьков", информирует портал "Комментарии".

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В районе населенного пункта Глубокое противник совершает единичное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях. Из-за низкого качества продуктов питания и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава и настоятельная потребность в медикаментах, в связи с чем наблюдается понижение уровня морально-психологического оккупантов.

Недалеко от Липцев противник осуществляет накопление личного состава с целью ведения дальнейших действий по восстановлению утраченного положения, проводит восстановление системы связи и элементов фортификационного оборудования позиций 7-го отдельного мотострелкового полка 11-го армейского корпуса, поврежденных в результате огневого воздействия Сил обороны Украины, осуществил пополнение боекомплекта минометных расчетов полка.

В районе Старицы враг осуществил дистанционное минирование подступов к позициям, проводит эвакуацию потерь с нескольких пораженных Силами обороны Украины позиций.

В Волчанске противник завел малые группы личного состава 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса и добровольческой разведывательно-штурмовой бригады “А. Невский" на передовые позиции, попутно осуществил доставку медикаментов.

Проводит мероприятия по эвакуации санитарных потерь.

Потери врага за минувшие сутки составили 85 человек, из них безвозвратные – 24, санитарные – 59. Двое оккупантов сдались в плен.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 78 единиц вооружения и военной техники.