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"На фронт мобилизуют людей с особенностями развития": что известно

Россияне распространяют фейк о якобы бойце ВСУ с особенностями развития

1 июля 2025, 21:17
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Недилько Ксения

В сети распространяется видео, в котором якобы человека с инвалидностью выдают за военнослужащего ВСУ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где отмечают, что видео является фейковым.

"На фронт мобилизуют людей с особенностями развития": что известно

"На фронт мобилизуют людей с особенностями развития": что известно

"Оно создано с помощью технологии дипфейк и не имеет ничего общего с реальностью. В фальшивом ролике лица актеров подменяют с помощью искусственного интеллекта, придают военную форму без опознавательных знаков, возможности идентифицировать местность и т.д.", – отмечают в ЦПД.

”На фронт мобилизуют людей с особенностями развития”: что известно - фото 2

В первые фейки с якобы военным ВСУ с особенностями развития появились в декабре 2023 года и активно разгонялись в начале января 2024-го.

Тогда это видео массово распространяли анонимные TikTok-аккаунты, специализирующиеся на публикации контента, созданного с помощью дипфейк-технологий.

Цель подобных видео — дискредитировать мобилизацию и распространить уныние в обществе, добавляют в ЦПД.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российская пропаганда активизировала распространение дезинформации о якобы подготовке к обязательной мобилизации женщин в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО, где подчеркивают, что это фейк.

Так, вражеские пропагандистские ресурсы, ссылаясь на "анонимные источники", заявляют, что вроде бы с 1 сентября 2025 года украинские власти "планируют мобилизовать до миллиона женщин". Отдельно подчеркивается якобы "снижение возрастного порога к 18 годам". На самом деле, никаких планов по мобилизации женщин в Украине не существует. На рассмотрении Верховной Рады нет законопроектов, предусматривающих такие изменения. Также нет никаких решений правительства или заявлений украинских должностных лиц о массовой мобилизации женщин.



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